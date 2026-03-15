



При знакомстве с людьми Мария Засядкина, очаровательная хрупкая девушка, представляется просто врачом. О том, что она работает неонатальным реаниматологом и каждую смену спасает жизни тех, кто только что пришел в новый мир, волгоградка предпочитает не говорить. «Чтобы никого не шокировать», - улыбается она. О профессии, которая очаровывает с первого взгляда, но требует отдачи без оглядки на время и личные обстоятельства, - в новом выпуске рубрики «Люди для людей».





Сколькие из нас на классический вопрос взрослых «Кем станешь, когда вырастешь?» отвечали без тени сомнения - «врачом» или «учителем»? Со временем детские желания уступали место более зрелому и осознанному выбору, оставаясь лишь в памяти родных. Но в случае с Марией Засядкиной намерение надеть белый халат и связать жизнь с медициной было вполне осознанным.

- У меня не было другого варианта, - улыбается неонатолог – реаниматолог Волгоградского перинатального центра № 2. – Моя бабушка работала рентгенологом, дедушка был санэпидемиологом. Я с трех лет ходила к ним на работу и видела, с каким уважением к их труду относятся люди. В те времена эта профессия была действительно глубокоуважаемой. Бабушка с дедушкой всегда читали, посещали конгрессы, и на меня все это производило большое впечатление.





О профессии, которая в будущем станет делом всей жизни, Мария имела не только романтические, но и вполне реальные представления. И все же в юношеском порыве будущего медика, который мечтает спасти буквально весь мир, этой романтики было немало.

- В первую очередь будущих медиков притягивают романтические представления о профессии. Но остаются в медицине только те, кто на самом деле имеет к ней призвание, - убеждена волгоградка. – Я заканчивала университет в 2008 году, и в это время в стране только начинали строить перинатальные центры. Первый год я работала неонатологом, но вскоре поняла, что с моим темпераментом мне нужно что-то другое. Так и стала анестезиологом - реаниматологом. Специальность, в которой стремительно меняются стандарты оказания помощи, появляются новые методики и совершенствуется оборудование, поглотила меня с головой. Это то, что я действительно искала.





«Эта работа возможна только по любви»

Говорят, что со временем человек привыкает ко всему – даже к тому, что еще недавно будоражило и волновало все фибры его души. Но большинство акушеров, неонатологов и реаниматологов заявляют в один голос – появление на свет новой жизни и по сей день, спустя годы работы, кажется им чудом. Со временем эти эмоции, напротив, становятся лишь более глубокими, осознанными и объемными.

- Эта профессия однозначно по любви. Только ощущая свое призвание к ней, ты можешь не выгорать. У нас, к примеру, есть медсестры, для которых работа в перинатальном центре, – не основная. Но они всегда возвращаются к ней, потому что она для души, - уверена Мария. – Каждый из моих пациентов – маленький супергерой. Какая у них сила духа, какое желание жить… Порой кажется, что они намного сильнее нас, взрослых. В свою очередь мы окружаем их заботой, любовью, разговариваем с ними, а порой даже уговариваем сделать новый шаг: «Дружок, давай еще постараемся! Тебе уже пора усваивать пищу самостоятельно!». В эту категорию пациентов мы действительно вкладываемся по максимуму, ощущая эмоциональную отдачу на все 100%. Работа реанимации – это труд большой команды, в которой каждый заинтересован в конечном результате. Поэтому, заканчивая дежурство, я со спокойной душой доверяю пациентов своему коллеге, зная, что он будет продолжать начатое дело с таким же энтузиазмом и вовлеченностью.





За улыбкой, с которой Мария Засядкина старается подходить к каждому пациенту, стоит немало «живой» боли и переживаний за новорожденных с серьезными, порой неизлечимыми, диагнозами.

- Самые запоминающиеся случаи – именно тяжелые. Их невозможно забыть ни через 5, ни через 10 лет. Понятно, что, как врачи, мы осознаем серьезность патологий и понимаем, что при некоторых из них процент выживаемости очень низок. Но все равно боремся до последнего. Даже остановка сердца для нас - еще не конец, - говорит реаниматолог Волгоградского перинатального центра № 2. – К уходу пациентов, в которых мы действительно вкладываем все силы, привыкнуть невозможно. Это боль родителей и всего отделения… В какой-то момент мы надеваем на себя защитные маски – чтобы попросту не подходить с таким настроением к другим новорожденным, - но это вовсе не значит, что мы не проживаем эту ситуацию внутри себя.





«Врач всегда должен оставаться врачом. И сохранять лицо»

Спасая малышей с экстремально низким весом или с серьезным диагнозом, врачи и медсестры придерживаются простой жизненной философии: «Делай добро и бросай его в воду». Медики знают, что в стрессовой ситуации часть родителей просто не готовы к объективному анализу ситуации. Все их мысли, переживания и надежды в этот момент устремлены только на одного человека, ставшего для них новым центром Вселенной.

- Никто из родителей не готов к появлению ребенка с особенностями. Поэтому порой мамы, находящиеся в состоянии стресса, ищут, на кого им возложить причины случившегося. Мы понимаем их состояние и стараемся отнестись с сочувствием и принятием, - рассуждает реаниматолог Волгоградского перинатального центра. – Сочувствие необходимо в любом конфликте врача и пациента. А еще в любой ситуации врач всегда должен оставаться врачом. Да, все мы тоже живые люди, которые могут уставать. Но все-таки не терять своего лица ни в какой ситуации – важное качество профессионала. Со временем родители, которые замечают первые успехи своих малышей и укрепляются в вере, что он будет здоров, меняют позицию и подходят к нам со словами благодарности. Но, по правде говоря, мы работаем не только и не столько ради этих слов.





В какую бы сторону ни перевешивала чаша эмоциональных весов, Мария Засядкина остается оптимисткой, с лица которой практически не сходит мягкая и заражающая улыбка. Опытный врач и многодетная мама, она, как никто, знает, какой силой обладают уверенно сказанные слова: «Все будет хорошо!».

- Я по жизни оптимист, и это помогает мне не только в профессии, но и в жизни. Зная о возможных патологиях, развивающихся во время беременности, я шла на собственные роды без малейшего подозрения, что что-то может пойти не так. Мои дети и сейчас уверены, что, если мама сказала, что все будет хорошо, значит, так и будет, - улыбается Мария. – Для кого я работаю? Сложный вопрос. Мне кажется, что в первую очередь человек все равно все делает для себя. Если у него есть возможность и силы для развития себя, как специалиста и профессионала, он принесет миру больше пользы. Если же он делает что-то только для других и абсолютно ничего не получает в плане развития, эта история продлится недолго. На мой взгляд, по этой причине и происходит профессиональное выгорание. Я люблю свою специальность, люблю помогать детям, но вместе с тем мне доставляет огромное удовольствие изучать новые методики и технологии оказания помощи. Когда ты имеешь возможность помогать своим пациентам профессионально, ты играешь сразу за двоих – за него и за себя самого.

Фото Марии Засядкиной, видео Алексея Костякова