4 московских авиарейса задержаны в Волгограде





В аэропорту Волгограда 15 марта наблюдается сбой в расписании. По данным электронного табло воздушной гавани города-героя, время прилета одного самолета из Шереметьево перенесено с 9-45 ч. на 12-05, а другого – с 9-50 на 11-50. Соответственно, задерживается и вылет из Волгограда этих лайнеров в столицу.

По данным Росавиации, в Жуковском и Домодедово утром 15 марта были введены ограничения для безопасности полетов. Что касается Шереметьево, то из-за введенных ограничений по использованию воздушного пространства он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании части рейсов.





