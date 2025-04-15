В Волгограде СОБР задержал избившего посетителя шашлычной бородача

Расследования 15.04.2025 21:07
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15.04.2025 21:07
Волгоградскими правоохранителями сегодня, 15 апреля, задержан подозреваемый в избиении посетителя шашлычной. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД, задержанным оказался 32-летний житель Волгоградской области. Операция по задержанию прошла во взаимодействии со следователями СКР совместно с оперативными сотрудниками при силовой поддержке Росгвардии в Краснооктябрьском районе.
В арендуемой подозреваемым квартире были обнаружены запрещённые вещества, предположительно, синтетический наркотик. Мужчина в содеянном сознался.Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы.
В СУ СК по Волгоградской области сообщили, что фигурант доставлен в следственный отдел по Центральному району Волгограда - с его участием проводятся следственные действия. В суд подготовлено ходатайство о заключении злоумышленника под стражу.
Напомним, утром 13 апреля в шашлычной на улице Рокоссовского задержанный повздорил с другим посетителем. Агрессивно отреагировав на замечание вести себя потише, он вытащив нож и замахнулся на сидящего мужчину, а потом стал его избивать. Но и этого ему показалось мало, и он со всей силы разбил телефон потерпевшего.
Ранее расследование этого преступления взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.Видео и фото ГУ МВД по Волгоградской области
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