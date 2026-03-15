



Волгоградским автомобилистам советуют не форсировать события и не занимать очереди в шиномонтажных мастерских после первого же потепления. По словам специалистов, неделя промедления убережет водителей от неприятных форс-мажоров.

Как только в весенний город пришел долгожданный «плюс», уставшие от шуршания покрышек волгоградцы поехали на шиномонтаж. Однако сами мастера рекомендуют взять стратегическую паузу.

- Из года в год первые лучики солнца ведут людей в шиномонтажные мастерские. Еще не сняв с себя зимние куртки, многие стараются как можно скорее «переобуть» автомобиль. На самом деле у нас действительно есть шины, которые допускают небольшое изменение температуры – я говорю, конечно, про ее снижение, - рассказывает мастер шиномонтажа Андрей. – Но чаще всего такие покрышки ставят на внедорожники с полным приводом. В случае с кроссоверами и седанами речь идет об обычных летних шинах, которые по нормативам эксплуатируются при температуре выше 5, а иногда – выше 7 градусов тепла.





Из раза в раз волгоградские шиномонтажники говорят о том, что за пару недель по сухим дорогам зимние покрышки однозначно не сотрутся в пыль. Главный секрет сохранения их «молодости», настаивают специалисты - аккуратный стиль езды.

- Мы живем в мире, в котором изнашивается абсолютно все. Один из самых эффективных способов сохранить вещь в первозданном виде – вовсе ею не пользоваться. На самом деле, если проводить замеры глубины протектора при температуре 5-7 градусов, то мы не увидим никаких изменений. Если вы, конечно, не съездите до Москвы и обратно. Всем своим клиентам я всегда повторяю одну и ту же фразу – лучше беречь себя, а не покрышки. По долгу профессии мы изучаем прогноз погоды, и в некоторых источниках видим, что на следующей неделе в Волгоградской области вновь ожидается легкий морозец, а также небольшой снег с дождем. Так что, лично на мой взгляд, сейчас замена покрышек будет преждевременной. Однако оттягивать «переобувку» до мая водителям тоже не стоит. Как говорится, во всем важна мера.





Долгожданное тепло пришло в Волгоградскую область на этой неделе. Несмотря на то, что днем в регионе уже вовсю звучит весенняя «симфония», по ночам задышавшую после зимы землю все еще подмораживает небольшим «минусом».

Фото Павла Мирошкина