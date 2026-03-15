Повышение пенсий с 1 апреля ждет некоторых волгоградцев

В России с 1 апреля будут проиндексированы пенсии нескольких категорий граждан. Размер индексации составит 6,8%.
Кому положено повышенное пособие? Среди получателей окажутся нетрудоспособные граждане, у которых нет необходимого страхового стажа для получения страховой пенсии.
Пенсии проиндексируют также россиянам с инвалидностью, детям-инвалидам, несовершеннолетним, потерявшим кормильца, представителям малочисленных народов Севера.
На 6,8% повысятся пенсии участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, лиц, пострадавших от радиационных катастроф, космонавтов и летчиков-испытателей.