Происшествия

Кавказец с ножом избил посетителя шашлычной в Волгограде

Происшествия 14.04.2025 17:17
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14.04.2025 17:17


Конфликт, вспыхнувший между двумя посетителями «Шашлычки на Ткачева», бывшей чебуречной в Волгограде, закончился избиением одного из них. Как сообщает ИА «Высота 102»,  в сети появились кадры видеонаблюдения в заведении общепита на улице Ткачева, которые зафиксировали произошедшее. 



На кадрах видны три человека – двое мужчин и женщина, которые сидят за столиком. В какой-то момент что-то разозлило мужчину кавказской внешности, одетого в спортивный костюме. Женщина поспешила ретироваться после того, как  воинственный посетитель достал нож и замахнулся на сидящего мужчину. После чего стал наносить ему удары в голову. При этом несчастный даже не сопротивлялся, слабо пытаясь увернуться. Однако и этого агрессивному мужчине показалось мало и он разбил телефон избитого волгоградца. При этом никто в кафе не поспешил его остановить. 

Как пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области, 13 апреля 54-летний волгоградец обратился в больницу с травмами. 

- Информация поступила в РОВД, материал зарегистрирован. Проводится проверка – уточнили в главке. 

Видео: Жесть Волгограда / t.me

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