Волгоградцы отправили 3,6 тысяч жалоб на УК за 2 месяца





Жители Волгоградской области направили более 3,6 тысяч обращений-жалоб на коммунальщиков в Госжилнадзор. По данным ведомства, всего за первые два месяца 2026 года в региональный орган исполнительной власти поступили свыше 4,2 тыс. материалов, заявлений и запросов от граждан и юридических лиц.

Чаще всего жители региона жаловались на техническое состояние и эксплуатацию жилищного фонда, размещение информации организациями в системе ГИС ЖКХ, начисление платы за ЖКУ. Так, из общего числа запросов 23% касалось технического состояния и эксплуатации жилищного фонда, 17,5% — соблюдения порядка предоставления информации в ГИС ЖКХ, 16,3 % — начисления платы за жилищные и коммунальные услуги.





