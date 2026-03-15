Наркомана за рулем вычислили волгоградские полицейские





Злостного рецидивиста-пьяницу задержали сотрудники волгоградской госавтоинспекции вечером 13 марта.

На территории Ворошиловского района была остановлена Лада Приора, за рулем которой находился мужчина, лишенный ранее прав за отказ прохождения медосвидетельствования. Также он дважды привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем с признаками опьянения и совершение ДТП в пьяном виде.



И на этот раз у мужчины были признаки наркотического опьянения, подтвержденные медосвидетельствованием.



Мужчина задержан. Его автомобиль помещен на спецстоянку. Решаются вопросы о возбуждении уголовного дела и передаче машины для нужд СВО.







