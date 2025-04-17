Происшествия

Под Волгоградом домашняя кошка принесла с прогулки смертельный вирус

Происшествия 17.04.2025 16:37
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17.04.2025 16:37


В Волгоградской области в хуторе Чиков Октябрьского района введен карантин из-за вспышки бешенства. Как сообщили V102.RU в областном комитете ветеринарии, этим смертельным вирусом заразилась домашняя кошка. Животное, вероятно, подхватило бешенство на прогулке в частном домовладении.

Специалисты государственной ветеринарной службы Октябрьского района приступили к ликвидации очага инфекции.

Бешенство – особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Вирус передается со слюной при укусе больным животным. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. 

Фото из архива V102.RU

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