Под Волгоградом домашняя кошка принесла с прогулки смертельный вирус

В Волгоградской области в хуторе Чиков Октябрьского района введен карантин из-за вспышки бешенства. Как сообщили V102.RU в областном комитете ветеринарии, этим смертельным вирусом заразилась домашняя кошка. Животное, вероятно, подхватило бешенство на прогулке в частном домовладении.

Специалисты государственной ветеринарной службы Октябрьского района приступили к ликвидации очага инфекции.

Бешенство – особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Вирус передается со слюной при укусе больным животным. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует.

Фото из архива V102.RU