



Жители поселка Великий Октябрь Среднеахтубинского района Волгоградской области, чьи дома оказались под угрозой сноса из-за иска местной прокуратуры, обратились за помощью в СК РФ, Генпрокуратуру и к президенту России.





Напомним, как сообщало V102.RU, прокуратура Среднеахтубинского района пытается через суд отменить решение 14-летней давности, которым земли поселка были переведены из вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» в другой статус - «для дачного хозяйства и дачного строительства».





Владельцы участков оказались заложниками бюрократической ошибки и теперь могут лишиться домов, построенных на законных основаниях и официально зарегистрированных.





Тем временем недалеко от спорных участков началось активное освоение новой территории. В распоряжении V102.RU оказались фотографии, подтверждающие отсыпку дороги и установку ограждений на землях, расположенных в том же природном парке, где, согласно иску прокуратуры, строительство якобы запрещено. Жители задаются резонным вопросом: почему прокуратура вновь бездействует?

- Видимо, прокуратура снова ждет, пока пройдет 14 лет, чтобы признать постройки незаконными, — иронизируют собственники.





Следующее судебное заседание назначено на 16 апреля. Редакция V102.RU будет внимательно следить за развитием событий в суде.

Фото V102.RU