Кто следующий? Еще один коттеджный поселок в Волго-Ахтубинской пойме могут признать незаконным

В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области продолжается слушание скандального дела – противостояния прокуратуры и дачников, которые 13 лет назад приобрели землю, построили на ней дома, а недавно вдруг услышали о том, что якобы это было сделано незаконно.

ИА «Высота 102» сообщало о ловушке, в которую угодили люди, купившие дома и участки в поселке Великий Октябрь, а теперь оказались под угрозой потери недвижимости. Волгоградцев, вложивших миллионы кредитных и ипотечных средств в строительство домов, спустя более десятка лет ошарашили судебными исками от районной прокуратуры. Надзорный орган «неожиданно» выяснил, что строить на этих участках было нельзя, так как в 2011 году, задолго до покупки дачниками земли, сельская дума и администрация Куйбышевского сельского поселения якобы неправомерно изменили вид разрешенного использования наделов. На этом основании, считают в прокуратуре, данные участки больше не входят в землю населенного пункта, а все дома, построенные на этой земле, зарегистрированные в Росреестре с присвоенными им адресами, являются незаконными. После этого утекло немало времени, участки переходили из рук в руки, однако крайними оказались сегодняшние собственники.

Теперь под угрозой сноса находятся 11 домов, которые были оформлены с соблюдением всех необходимых процедур, а люди пребывают в полном отчаянии.

Как рассказали ИА «Высота 102» обманутые дачники, после четырех судебных заседаний выяснились неожиданные нюансы. Так, оказалось, что земли, которые приобрели дачники, даже не являлись государственной собственностью. Хотя прокуратура первоначально объяснила столь длительный срок нереагирования на якобы неправомерные решения местных органов власти проверкой участков, обладающих таким статусом. После того, как дачники предоставили доказательства, что в перечень государственной собственности данные участки не входили, в прокуратуре сосредоточились на будто бы неправомерных действиях сельской думы и администрации в том далеком 2011 году.

– При этом ни одного доказательства того, что изменение вида разрешенного использования земли прошло с нарушениями, прокуратурой представлено не было. Более того, в суде стало ясно, что прокуратура сама не до конца понимает суть поданного иска: прокурор не смог ответить на вопросы ответчиков, допускал ошибки в изложении фактов и неправильно трактовал нормы закона, – выражают свое мнение собеседники информагентства.

Однако самое странное в этом деле то, что решение, которое прокуратура пытается оспорить, касалось не только участка № 0081, впоследствии разделенного на 12 наделов, чьи владельцы сейчас вынуждены отстаивать свою правоту в суде, но и другого.

Оказалось, что в 2011 году аналогичным образом и в том же самом решении местных властей был изменён статус еще одного участка № 0169, который впоследствии был разделен на 70 частей, где сейчас также построены дома, образовавшие целый коттеджный поселок «Царицынская усадьба».

Правда, никаких претензий прокуратура к решению местной думы, касающегося земли, где сейчас живут известные волгоградцы, а некоторые дома продаются от 15 миллионов рублей и выше, не имеет.

– Хотя юридически ситуация с этой землей полностью идентична: обе территории в 2011 году получили новый вид разрешенного использования – дачное хозяйство и дачное строительство, обе за эти 13 лет были застроены домами, но претензии у прокуратуры почему-то (или пока?) в иске обозначены только к нашему поселку, – возмущаются люди.

На судебном заседании ответчики пытались выяснить у прокурора, в чем причина такой избирательной позиции и не будет ли позднее, «по накатанной», аналогичный иск подан в отношении второй территории или же её собственников эта атака чудесным образом минует.

– Однако внятного ответа мы так и не услышали, – констатируют собеседники.

Следующее судебное заседание состоится в конце марта, а пока дачники направляют жалобы в Генпрокуратуру и Следственный комитет, а также намерены обратиться за помощью к губернатору Волгоградской области.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» рассказывало о ситуации, в которой оказались волгоградцы, купившие участки на территории Куйбышевского сельского поселения и оформившие их в соответствии с требованиями законодательства. Люди, взявшие большие кредиты, в том числе под залог недвижимости, для строительства домов вынуждены теперь отстаивать в суде свое право на собственность после того, как прокуратура вдруг усомнилась в законности решений местной думы и администрации спустя столько лет. Попавшие под прессинг прокурорских требований люди предполагают, что участки, где буквально на целине они строили свои дома, превратились в лакомые кусочки после того, как недалеко от этой территории возвели новую развязку, которая существенно сократила расстояние между Волгоградом и этим заповедным уголком. И, по мнению жителей, ухоженные и возделанные участки, да еще и с прекрасной транспортной инфраструктурой, могли просто кому-то приглянуться.