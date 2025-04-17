Три вида топлива подорожали в Волгоградской области

Экономика 17.04.2025 07:36
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17.04.2025 07:36
В Волгоградской области вновь выросли цены на автомобильное топливо, кроме АИ-95. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, АИ-92 стал дороже на 4 копейки (57,12 рубля за литр). Стоимость АИ-95 выросла на столько же – до 63,45 рубля. А средняя цена дизтоплива составляет уже 68,44 рубля. Рост составил 1 копейку.
Повышение не затронуло лишь АИ-99. Однако на предыдущей неделе по подорожанию этот вид бензина уже выполнил и даже перевыполнил «план». Тогда его стоимость выросла более, чем на рубль.
Напомним, в предыдущем периоде Росстат зафиксировал заметное подорожание всех видов бензина.
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