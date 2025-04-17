Экономика

Три вида топлива подорожали в Волгоградской области

Экономика 17.04.2025 07:36
0
17.04.2025 07:36


В Волгоградской области вновь выросли цены на автомобильное топливо, кроме АИ-95. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, АИ-92 стал дороже на 4 копейки (57,12 рубля за литр). Стоимость АИ-95 выросла на столько же – до 63,45 рубля. А средняя цена дизтоплива составляет уже  68,44 рубля. Рост составил 1 копейку.
Повышение не затронуло лишь АИ-99. Однако на предыдущей неделе по подорожанию этот вид бензина уже выполнил и даже перевыполнил «план». Тогда его стоимость выросла более, чем на рубль.
Напомним, в предыдущем периоде Росстат зафиксировал заметное подорожание всех видов бензина.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
16.04.2025 13:27
Экономика 16.04.2025 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2025 09:33
Экономика 16.04.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.04.2025 15:11
Экономика 14.04.2025 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2025 11:44
Экономика 14.04.2025 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.04.2025 18:24
Экономика 11.04.2025 18:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.04.2025 13:42
Экономика 11.04.2025 13:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.04.2025 07:22
Экономика 10.04.2025 07:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.04.2025 06:53
Экономика 10.04.2025 06:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.04.2025 17:05
Экономика 09.04.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.04.2025 14:10 Реклама
Экономика 09.04.2025 14:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.04.2025 09:56
Экономика 09.04.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.04.2025 21:25
Экономика 08.04.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.04.2025 06:23
Экономика 08.04.2025 06:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.04.2025 14:46
Экономика 07.04.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.04.2025 14:37
Экономика 07.04.2025 14:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:36
Три вида топлива подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
«Здесь есть аура, атмосфера и сила»: В Волгограде стартовало первенство России по дзюдо Смотреть фотографии
06:37
Волгоградские экологи спасают реликтовый вид выхухолейСмотреть фотографии
21:21
Участникам СВО помогут открыть свой бизнесСмотреть фотографии
20:53
В Волгограде скоропостижно умер реаниматолог Григорий ЦинкерманСмотреть фотографии
20:11
«Нагадил и смылся»: проложивший сеть незаконной канализации волгоградец предстал перед судомСмотреть фотографии
19:52
«В рубашке родились»: в массовом ДТП на Третьей продольной чудом никто не пострадалСмотреть фотографии
19:18
Ростехнадзор разрешил зажечь после ремонта Вечный огонь в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
В парке Волгограда песком прочистят «Девичью башню»Смотреть фотографии
17:53
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших в аварии на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:35
Прокурор может стать свидетелем защиты в деле Ивана ГеляСмотреть фотографии
17:01
Сумасшедшая для апреля жара надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
16:08
Соцзащиту в Волгограде наказали за отказ в помощи детям пропавшего на СВО бойцаСмотреть фотографии
15:43
МегаФон улучшил интернет в крупном городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:35
Платные автобусы до кладбищ пустят в Волгограде на ПасхуСмотреть фотографии
15:21
Спешил в Москву? Один человек погиб и четверо ранены в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
В Урюпинске в загоревшейся квартире нашли тело хозяинаСмотреть фотографии
14:24
На севере Волгограда повалят деревьев на 9,7 млн рублейСмотреть фотографии
13:34
Водителя «МАЗ» обвиняют в гибели ребенка в массовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области 18 апреля взвоют сиреныСмотреть фотографии
12:32
Двоих обожженных детей из Волгограда эвакуировали бортом МЧС в Нижний НовгородСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
В Волгоградской области селянина обвиняют в убийстве бруском и ножомСмотреть фотографии
11:05
Бочаров поблагодарил за правду авторов книги «Сталинград. Без срока давности»Смотреть фотографии
10:37
Гособвинение просит 7 лет колонии для сбежавшего в Турцию владельца «Диана Тур»Смотреть фотографии
10:12
Партию сыра из концентрата отправили москвичи в ВолгоградСмотреть фотографии
09:37
Базары по продаже саженцев и рассады открылись в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:33
SuperJob: треть волгоградских медиков довольны своей зарплатойСмотреть фотографии
08:55
Актер Волжского драмтеатра скончался на 53-м году жизниСмотреть фотографии
08:32
ЦПКиО Волгограда номинирован на парковый «Оскар»Смотреть фотографии
08:23
Бум индивидуального жилищного строительства отмечен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 