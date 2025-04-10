Экономика

«Куда рванули?»: цены на волгоградских АЗС ушли в отрыв

Экономика 10.04.2025 07:22
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10.04.2025 07:22


Минувшая неделя ознаменовалась резким подорожанием всех видов автомобильного топлива. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, рост цен оказался весьма ощутимым.
В частности, АИ-92 за неделю вырос в цене на 34 копейки. Литр этого вида бензина стоит в среднем 57,08 рублей. АИ-95 подорожал на 36 копеек – до 63,41 рубля.
Но больше всего подорожал АИ-98. За неделю его стоимость увеличилась на 1 рубль 10 копеек. А стоимость дизтоплива к началу посевной компании выросла за неделю на 21 копейку.
Напомним, на предыдущей неделе цены на бензин продемонстрировали стабильность и не повысились ни на копейку.


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