Происшествия

Волгоградец в приступе ревности покалечил соперника амортизатором от машины

Происшествия 15.04.2025 15:49
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15.04.2025 15:49


Полицейские задержали 45-летнего жителя Волгограда, который в приступе ревности едва не убил своего соперника. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, происшествие случилось 14 апреля в Городище, куда мужчина приехал к своей бывшей возлюбленной. Однако выяснилось, что дама сердца уже живет с другим.

- Испытав чувство ревности, подозреваемый стал избивать нового гражданского супруга при помощи кулаков. Однако ему этого показалось мало и он, вооружившись амортизатором от автомобиля нанес еще несколько ударов потерпевшему, после чего скрылся, - рассказали в Главке.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелой травмой головы. Ревнивца задержали. Он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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