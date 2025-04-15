Экс-жениху блогерши Чиковани не удалось скостить срок за хищение 60 млн рублей





Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора суда первой инстанции по уголовному делу в отношении 35-летнего Максима Виноградова, признанного виновным в мошенничестве в крупном размере. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областного суда, жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, а приговор - без изменения.

Напомним, что Максим Виноградов также известен как бывший жених блогерши Чиковани. В своей апелляционной жалобе он просил отменить решение суда первой инстанции и вынести в отношении него оправдательный приговор. Однако ему не удалось убедить судей в своей невиновности.

Как ранее сообщалось информагентством, фигурант уголовного дела, являясь директором КПК «Станичник» и ПО «ПК Станичник», а также учредителем данных кооперативов, в период с декабря 2016-го по май 2021 года под предлогом выплаты высоких процентов по вкладам принимал от граждан сбережения. Всего таким способом у 91 потерпевшего было похищено более 60 млн рублей.

Краснооктябрьским судом Виноградов был приговорен за мошенничество к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания он на 2 года также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Приговор вступил в законную силу.