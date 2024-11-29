Экс-жених блогерши Чиковани поехал в колонию за хищение 60 млн рублей

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, фигурант уголовного дела, являясь директором КПК «Станичник» и ПО «ПК Станичник», а также учредитель данных кооперативов, в период с декабря 2016 по май 2021 года под предлогом выплаты высоких процентов по вкладам принимали от граждан сбережения.

к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания он на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. Мужчина взят под стражу в зале суда.

Свою вину мужчина не признал. Тем не менее суд признал его вину доказанной и приговорил мужчину