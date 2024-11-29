Расследования

Экс-жених блогерши Чиковани поехал в колонию за хищение 60 млн рублей

Расследования 29.11.2024 17:13
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29.11.2024 17:13


Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, фигурант уголовного дела, являясь директором  КПК «Станичник» и ПО «ПК Станичник», а также учредитель данных кооперативов, в период с декабря 2016  по май 2021 года под предлогом выплаты высоких процентов по вкладам принимали от граждан сбережения. 
- При этом выплата процентов первым клиентам осуществлялась по принципу финансовой пирамиды за счет поступлений от последующих вкладчиков. Никакой финансово-хозяйственной деятельности, направленной увеличение прибыли, не проводилось. Всего таким способом у 91 потерпевшего похищено более 60 млн рублей, - говорится в сообщении надзорного органа. 
Свою вину мужчина не признал. Тем не менее суд признал его вину доказанной и приговорил мужчину  к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания он на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. Мужчина взят под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Уголовное дело в отношении сообщника осужденного выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, добавили в прокуратуре.
Как следует из открытых данных, руководителем КПК «Станичник» являлся Максим Виноградов. В настоящее время организация ликвидирована. Виноградов стал известным после красивого жеста, когда весной 2022 года он на трибунах «Волгоград Арены» сделал предложение блогерше Виолетте Чикковани. Девушка приняла дорогостоящее кольцо от организатора финансовой пирамиды, однако замуж за него не вышла. 

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