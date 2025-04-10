Здоровье

В Волгоградской области началась вакцинация малышей от парализующей инфекции

Здоровье 10.04.2025 13:22
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10.04.2025 13:22


В Волгоградской области объявлено о проведении подчищающей иммунизации от полиомиелита - острой вирусной инфекции, поражающей нервную систему, что грозит параличом, передает V102.RU.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, в рамках этой кампании проводится вакцинация детей с 6 месяцев и старше, которым ранее такие прививки не делали. А также детей не имеющих вакцинального комплекса против полиомиелита (менее трех прививок), и детям с 18 месяцев до 5 лет 11 мес. 29 дн., которым не проводили ревакцинацию от этого заболевания в соответствии с Национальным календарем прививок (НКП).

В соответствии НКП РФ прививки против полиомиелита делаются детям в следующие возрастные периоды:

- первая вакцинация: проводится инактивированной вакциной против полиомиелита — в 3 месяца;

- вторая вакцинация проводится инактивированной вакциной против полиомиелита — в 4,5 месяца;

- третья вакцинация проводится инактивированной вакциной против полиомиелита - в 6 месяцев;

- первая ревакцинация — в 18 месяцев (инактививрованной вакциной);

- вторая ревакцинация — в 20 месяцев (живыми вакцинами);

- третья ревакцинация — в 6 лет (живыми вакцинами).

Полиомиелит может передаваться воздушно-капельным путем, а также через контакт с инфицированными предметами, при питье загрязненной воды, употреблении в пищу зараженных продуктов. Вирус проникает в кишечник, размножается на слизистых кишечника, затем проникает в кишечные лимфоузлы и из них в кровь. После этого он проникает во все органы и системы, преимущественно в спинной мозг, поражая его на разных уровнях и поражая нервы, отходящие от него.

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