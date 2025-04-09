Российские и белорусские гандболистки 11 апреля высадят аллею на Мамаевом кургане





Утром 11 апреля участники международного гандбольного турнира «Кубок Победы» - женские сборные России и Беларуси, делегация молодежной сборной России, а также игроки волгоградского «Динамо-Синары» примут участие в памятной акции. Спортсменки высадят аллею сахаристых кленов на Мамаевом кургане в честь 80-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».

Завтра, 10 апреля, все три сборные прилетят в Волгоград, где с 11 по 13 апреля на «Динамо Арене» (по адресу Новороссийская 2) пройдут соревнования с их участием. Откроют «Кубок Победы» в центральном поединке турнира основные сборные России и Беларуси 11 апреля в 19-00 ч. Работать на этой встрече будут волгоградские арбитры - Дарья и Анастасия Герасимовы. На следующий день в 13-00 ч. встретятся первая и молодежная сборные России. 13 апреля в заключительной игре в 14-00 ч. наша молодежка сразится с соперницами из Беларуси.

Отметим, главную национальную команду России и молодежку до 19 лет возглавляют известные в прошлом волгоградские гандболистки - Людмила Бодниева и Ольга Акопян.

За основную сборную России на предстоящих соревнованиях сыграют три динамовки - Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина. За молодежную команду выступят две гандболистки из «Динамо-Синары - 2» - 18-летняя Арина Прокофьева и 17-летняя Валентина Минченко.

Билеты на матчи международного турнира сейчас можно приобрести на сайте Kassir.ru.

Трансляции поединков на «Динамо Арене» в прямом эфире будут показаны на каналах - «Матч Страна», «Матч Планета» и «Матч Игра».

Фото Павла Мирошкина / V102.RU (архив)



