В регионе России хотят ввести «кодекс мигрантов»





В Саратовской области родилась инициатива о создании для иностранных граждан, пребывающих на территории региона, специального «кодекса мигрантов». Об этом сообщило ИА «СарИнформ» 9 апреля. Предложение, по данным издания, выдвинул депутат местного парламента Дмитрий Пьяных.

К вопросу о необходимости ужесточить миграционную политику в Саратовской области депутаты вернулись после недавнего случая, связанного с попыткой мигранта изнасиловать 16-летнюю девушку. Пострадавшей удалось отбиться, однако, по мнению Пьяных, жители Саратовской области не чувствуют себя в полной безопасности.

– Мы дружелюбно открываем им двери, а они не соблюдают законы и совершают преступления. Под ударом оказывается простой русский человек. Если мы не защищены в собственном доме, что будет дальше, – высказался Пьяных.

Депутат предложил ввести «кодекс мигранта» в Саратовском регионе «кодекс мигранта», представляющий собой свод правил поведения для иностранцев. Приезжие должны, согласно предложениям Пьяных, изучать русский язык, русскую культуру, проявлять уважение к русским традициям. Другое предложение касается усиления контроля за трудоустройством мигрантов. Также предлагается ввести запрет на въезд в страну семьям без российского гражданства. По словам Пьяных, «семья должна ждать их [мигрантов] на родине». Кроме того, право на оружие иностранцам предлагают выдавать лишь через 10 лет после получения гражданства. Социальная поддержка может назначаться ставшим россиянами мигрантам, по инициативе депутата, не раньше, чем через 7 лет после принятия гражданства.

– Нам нужно создать строгий миграционный режим, который защищал бы интересы россиян и обеспечивал стабильность экономики и общества. Мы подчеркиваем важность наших граждан и русской идеи. Это призыв к действию. Русская идея – это не просто красивые слова, это наша культурная и духовная основа. Мы должны гордиться тем, что мы русские, но мы также глубоко уважаем и ценим другие национальности, которые живут в нашей великой стране, – сказал политик, пообещав озвучить инициативу губернатору Бусаргину.