В России освободили от призыва участников добровольческих формирований





Госдума проголосовала за поправку, предусматривающую освобождение от призыва на срочную службу граждан, более полугода пребывавших в добровольческих формированиях. Как сообщает V102.RU, законопроект также касается тех, кто не менее полугода, начиная с мая 2014 года, участвовал в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР. Изменениями дополняется законопроект «О воинской обязанности и военной службе».

Отдельные правила устанавливаются для тех, кто пребывает в добровольческих формированиях на момент призыва. Они будут пользоваться отсрочкой.