В России предложили создать реестр женатых мужчин





Организация «Сорок сороков» обратилась в Госдуму с инициативой создания реестра граждан, состоящих в браке. По мнению общественников, подобный реестр поможет одиноким россиянкам избежать обмана при знакомстве с мужчинами.

Представители организации сослались на данные ВЦИОМ, согласно которым 37% россиян сталкивались с супружеской неверностью. Также статистики Росстата выявили, что около 30% разводов в стране происходит из-за измен.

В организации считают, что открытая база состоящих в браке граждан заставит их задуматься о последствиях обмана и защитит тех, кто ищет серьезные отношения. Проверку семейного статуса можно организовать через Госуслуги, отправляя запросы в ЗАГС для подтверждения наличия или отсутствия брака.

Инициатива уже отправлена руководителю комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной.