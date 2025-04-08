Федеральные новости

В России предложили создать реестр женатых мужчин

Федеральные новости 08.04.2025 14:44
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08.04.2025 14:44


Организация «Сорок сороков» обратилась в Госдуму с инициативой создания реестра граждан, состоящих в браке. По мнению общественников, подобный реестр поможет одиноким россиянкам избежать обмана при знакомстве с мужчинами. 

Представители организации сослались на данные ВЦИОМ, согласно которым 37% россиян сталкивались с супружеской неверностью. Также статистики Росстата выявили, что около 30% разводов в стране происходит из-за измен. 

В организации считают, что открытая база состоящих в браке граждан заставит их задуматься о последствиях обмана и защитит тех, кто ищет серьезные отношения. Проверку семейного статуса можно организовать через Госуслуги, отправляя запросы в ЗАГС для подтверждения наличия или отсутствия брака. 

Инициатива уже отправлена руководителю комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной. 

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