В Волгоградской области с начала года нашли 20 авиабомб

Происшествия 08.04.2025 08:14
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08.04.2025 08:14
В Волгограде накануне, 7 апреля, при проведении земляных работ была обнаружена фугасная авиабомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, уже подана заявка для выделения пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС России для обезвреживания опасной находки. На месте организовано дежурство сотрудников полиции.
Напомним, на днях пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредил очередную фугасную авиабомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Опасная находка была обнаружена в Городищенском районе Волгоградской области. Только с начала этого года пиротехниками было обезврежено 19 авиабомб, найденных на территории Волгоградской области.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)
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