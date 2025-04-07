В России разрешили работать детям от 14 до 18 лет

Федеральные новости 07.04.2025 15:47
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07.04.2025 15:47
Владимир Путин подписал закон, который разрешит работодателям привлекать к работе в выходные и в нерабочие праздничные дни детей в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правовой информации, такая работа будет осуществляться по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, которые пользуются господдержкой.
Если ребенку больше 15 лет, для этого обязательно потребуется письменное согласие самого ребенка, а для подростков 14 лет - согласие ребенка и одного из родителей. Если речь идет о детях-сиротах, то, помимо согласия подростка, необходим будет аналогичный документ от органа опеки и попечительства.
Этот закон, считают в Госдуме, даст возможность детям подработать во время летних каникул.
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