Происшествия

Два человека пострадали в результате кувырка авто в Волгоградской области

Происшествия 07.04.2025 11:42
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07.04.2025 11:42


В рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области два человека пострадали в результате жесткого дорожно-транспортного происшествия с участием «Нивы». По информации ГУ МВД России по региону, в больнице с различными травмами оказались водитель автомобиля и его пассажир. 

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на 7 апреля на одной из улиц поселка. 

– По предварительной информации, в 03.45 водитель «Нивы» напротив дома № 39 по ул. Садовая не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир доставлены в медучреждение, – сообщили в главке полиции. 

Отметим, что судя по фотографиям, опубликованным с места происшествия ГУ МВД России по Волгоградской области, вылетев с дороги, «Нива» совершила кувырок, о чем свидетельствуют характерные повреждения кузова.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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