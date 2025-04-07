Два человека пострадали в результате кувырка авто в Волгоградской области





В рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области два человека пострадали в результате жесткого дорожно-транспортного происшествия с участием «Нивы». По информации ГУ МВД России по региону, в больнице с различными травмами оказались водитель автомобиля и его пассажир.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на 7 апреля на одной из улиц поселка.

– По предварительной информации, в 03.45 водитель «Нивы» напротив дома № 39 по ул. Садовая не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир доставлены в медучреждение, – сообщили в главке полиции.

Отметим, что судя по фотографиям, опубликованным с места происшествия ГУ МВД России по Волгоградской области, вылетев с дороги, «Нива» совершила кувырок, о чем свидетельствуют характерные повреждения кузова.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области