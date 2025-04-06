



В ночь с 5 на 6 апреля на границе Дзержинского и Центрального районов Волгограда произошёл крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», за Мамаевым Курганом, на территории квартала 2-й километр, загорелись завалы мусора в местном овраге. Пламя всю ночь бушевало в непосредственной близости от частных жилых домов. Происходящее очевидцы засняли на видео.





Несмотря на начавшийся вскоре ливень, пожарным расчётам пришлось потрудиться, чтобы ликвидировать огонь. Последний был локализован на площади 500 кв. метров.

- В 21:27 поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе г. Волгограда. Горел мусор глубокого залегания. Пожарные расчеты 21-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 07:03, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации спасателей, во время происшествия никто не пострадал. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

Фото и видео: Волгоград / t.me