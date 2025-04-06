Происшествия

Даже ливень не помог: в Волгограде десять часов тушили свалку за Мамаевым курганом

Происшествия 06.04.2025 08:02
0
06.04.2025 08:02


В ночь с 5 на 6 апреля на границе Дзержинского и Центрального районов Волгограда произошёл крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», за Мамаевым Курганом, на территории квартала 2-й километр, загорелись завалы мусора в местном овраге. Пламя всю ночь бушевало в непосредственной близости от частных жилых домов. Происходящее очевидцы засняли на видео.



Несмотря на начавшийся вскоре ливень, пожарным расчётам пришлось потрудиться, чтобы ликвидировать огонь. Последний был локализован на площади 500 кв. метров.

- В 21:27 поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе г. Волгограда. Горел мусор глубокого залегания. Пожарные расчеты 21-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 07:03, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации спасателей, во время происшествия никто не пострадал. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

Фото и видео: Волгоград / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.04.2025 11:53
Происшествия 06.04.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2025 10:37
Происшествия 06.04.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2025 15:50
Происшествия 05.04.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2025 11:16
Происшествия 05.04.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2025 10:05
Происшествия 05.04.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2025 20:15
Происшествия 04.04.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2025 17:10
Происшествия 04.04.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2025 15:15
Происшествия 04.04.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2025 14:42
Происшествия 04.04.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2025 10:40
Происшествия 04.04.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2025 09:40
Происшествия 04.04.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2025 22:03
Происшествия 03.04.2025 22:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2025 20:24
Происшествия 03.04.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2025 19:41
Происшествия 03.04.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2025 13:29
Происшествия 03.04.2025 13:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:09
Улицы Волгограда утонули в цветущей вишне и абрикосе: нежный фоторепортаж ИА "Высота102"Смотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом спасатели конфисковали гидроцикл у лихача без правСмотреть фотографии
11:26
Первый весенний ливень застал врасплох дороги Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
Под Волгоградом четыре человека госпитализированы после ДТП на поселковой дорогеСмотреть фотографии
10:08
Пошли третьи сутки: учёные рассказали о затянувшемся геошторме и приближении коронарной дырыСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде бетонопад над проезжей частью обошёлся чиновникам в 690 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:26
«У нас нет выбора»: проезд в маршрутках Волжского вслед за автобусами подорожает до 50 рублейСмотреть фотографии
08:02
Даже ливень не помог: в Волгограде десять часов тушили свалку за Мамаевым курганомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:40
«Опять всё побьёт?»: на юг Волгоградской области обрушался сильный градСмотреть фотографииCмотреть видео
06:55
В Ворошиловском районе Волгограда ликвидируют 13 свалок за 4,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:05
Волгоградский «Ротор» 6 апреля в гостях сыграет с «Торпедо»Смотреть фотографии
21:22
В Госдуме планируют обязать надевать намордники на все крупные породы собакСмотреть фотографии
20:40
ЦПКиО Волгограда засадят «висячими» садами и цветамиСмотреть фотографии
20:01
В Волжском приостановили работу парома из-за малого уровня воды в АхтубеСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде сотрудница полиции спасла хищную пустельгуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
«Спартак-Волгоград» вышел в полуфинал чемпионата России по водному полоСмотреть фотографии
18:00
«В этом металле я ощущаю тепло рук»: дочь художника – об истории знаменитой телефонной стены в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде ввели желтый уровень опасности из-за сильного ветраСмотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области прошел тестовый запуск дачных маршрутовСмотреть фотографии
15:50
В аэропорту Волгограда птицы задержали рейс в Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
15:20
Названы призеры первого гандбольного турнира памяти легендарного Константина ГалузоСмотреть фотографии
14:38
«Ситуация далека от идеала»: волгоградский географ рассказал о последствиях низкого паводкаСмотреть фотографии
13:55
Бочаров поручил оформить в региональную собственность памятник Ленину в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:37
Волгоградцам рассказали, какие льготы положены предпенсионерамСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде после недели поисков нашли живым пропавшего мужчинуСмотреть фотографии
12:57
Волгоградцам рассказали, где заработать 350 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде стартовал громкий судебный процесс над «канализационным» аферистомСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде из-за смерти рэпера Паши Техника отменен концертСмотреть фотографии
12:16
Волгоградцам напомнили о правилах выгула и погребения животныхСмотреть фотографии
11:48
Губернатор Бочаров оценил ход работ у подножия Мамаева курганаСмотреть фотографии
 