«Ситуация далека от идеала»: волгоградский географ рассказал о последствиях низкого паводка





После аномально теплой зимы в Волгоградской области ожидают критически низкий паводок. По прогнозам специалистов, приток воды в Волго-Ахтубинскую пойму составит лишь 63-80% от нормы. О новых тенденциях и последствиях подобного «несезона» корреспонденты ИА «Высота102» поговорили с волгоградским географом Денисом Солодовниковым.

Будущее половодья в Волгоградской области определили не только зимние «качели» с затянувшейся оттепелью и практически полным отсутствием снега, но и стремительный приход весны.

- Аномально теплая зима, безусловно, вносит коррективы в природные процессы, ведь половодье – это результат дружного весеннего таяния снега в бассейне реки. Осадков этой зимой было накоплено мало, весна тоже получилась ранней и теплой. На основной площади бассейна Волги снег уже растаял, но в бассейне Камы, главного притока Волги, снежный покров пока еще держится. Впрочем, весна постепенно приходит и туда, поэтому притока талой воды можно ожидать в самое ближайшее время. Если же говорить о бассейне Дона, то там половодье уже в сущности прошло. Гидрологи оценивают общий сток воды в Дону в этот период в 1/3 среднемноголетней нормы, - комментирует Денис Солодовников. - То есть слабый паводок на Дону – уже свершившийся факт. По Волго-Ахтубинской пойме ситуация чуть лучше, всё- таки бассейн Волги имеет площадь почти 1,5 миллиона квадратных километров, и условия на этой огромной территории разные. Однако и здесь ситуация далека от идеала. Ожидается, что приток воды составит 63-80% от нормы.

Озвучивая предварительные прогнозы, эксперты все же не спешат с однозначными выводами. Попадёт ли нынешний паводок в список самых экстремальных, по их словам, покажет только время.

- На Дону объем половодья в разные годы может отличаться в разы – от почти полного отсутствия разлива до полноценного затопления поймы. На Волге размах колебаний меньше – сказывается огромная площадь бассейна и большое количество гидроузлов, все это сглаживает контрасты. Пока самым слабым за всю историю наблюдений в Волгограде было половодье 2006 года. Расходы воды на пике тогда составляли 18,3 тыс. м3 в секунду при нормальном значении - 26-28 тыс. м3/сек. В тот год вода в Волго-Ахтубинской пойме не вышла из русел основных ериков, не было затопления полей. К осени полностью пересохли многие озера, в которые весной не зашла вода. Из-за падения уровня грунтовых вод пропала и вода в колодцах, - напоминает заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ. - Справедливости ради скажу, что такие катастрофические маловодные годы - относительно редкое явление. Близкое по параметрам к 2006 году половодье наблюдалось аж в 1891-м. Выделялись своей маловодностью также 1921, 1935, 1937, 1954, 1965, 1975 и 1996 годы. Заметьте, что четкой тенденции на увеличение количества таких случаев в последние десятилетия нет. Ближайший месяц покажет, пополнит ли этот список 2025-й.

О последствиях маловодия догадаться нетрудно. Из-за тенденций последних десятилетий многие участки поймы превращаются едва ли не в степь, отмечает географ.

- Последствия слабых половодий затрагивают широкий спектр проблем. Это и плохие условия для размножения рыбы, и исчезновение воды из колодцев в сельской местности. Главная проблема – нарушение нормального режима развития речной поймы. Сама ее территория создана весенним разливом реки, пойменные угодья должны регулярно затапливаться весной. Тогда сохраняют продуктивность луговые травы, не усыхают леса. В нашем степном краю почти все лесные массивы приурочены к речным поймам. Нет затопления – леса усыхают. Но в современных климатических условиях поймы рек Донского бассейна затапливаются полностью в среднем раз в 10 лет. Это объективная тенденция последних 25-30 лет. Соответственно, уменьшается площадь лесов, и многие участки пойм становятся все больше похожи на окружающую степь.