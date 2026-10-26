Волгоградские врачи выходили новорожденную весом 890 граммов





В Волгоградском перинатальном центре №2 врачи спасли девочку, родившуюся с весом 890 граммов. Амина появилась на свет на 32-й неделе беременности, ее рост составлял всего 34 сантиметра. Ее маме пришлось сделать срочное кесарево сечение из-за задержки внутриутробного развития плода.

Две недели ребенок находился в реанимации, а затем – в отделении недоношенных. Первое время малышка была на кислородном питании, а врачи боролись с нарушениями ЖКТ и различными инфекциями у новорожденной.

Как рассказали в облздраве, благодаря квалифицированной помощи ребенок постепенно набирал вес. Когда он достиг 1800 граммов, малышка уже смогла самостоятельно дышать. И врачи приняли решение о выписке. Сейчас ребенок активно развивается и прибавляет в весе.