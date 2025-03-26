Юные «Титаны» взяли серебро на баскетбольном турнире в Сочи

Команда Волгоградской академии баскетбола «Титаны» в Сочи завоевала серебряные медали на традиционных соревнованиях памяти заслуженного тренера России Юрия Ивановича Пахмутова, сообщает V102.RU.
В турнире возрастной категории до 14 лет вместе с «Титанами» принимали участие коллективы из Темрюка, Краснодара, Армавира и Сочи. Волгоградские талантливые баскетболисты снова подтвердили свой высокий класс на детско-юношеском уровне, став обладателями серебряных наград.
Подопечные старшего тренера Сергея Рыбалкина в первый игровой день в упорной борьбе уступили «Виктории» из Темрюка, но затем «Титаны» обыграли команду из Сочи. Продолжили выступления на состязаниях волгоградские спортсмены выигрышными поединками против соперников из Армавира и Краснодара.
В итоге победитель турнира определился в противостоянии «Титанов» и второй команды из Краснодара. К сожалению, наши баскетболисты в равном поединке проиграли сильному сопернику. Как отметил руководитель академии «Титаны» Алексей Бандурин в разговоре с корреспондентом V102.RU, наши ребята уступили оппонентам, которые являются чемпионами Краснодарского края, однако при этом «Титаны» продемонстрировали сталинградский характер.
Увы, не обошлось и без серьезных травм. Основной игрок «Титанов» Владислав Кубилюс сломал руку на соревнованиях. Но в остальном общее выступление на турнире в Сочи с итоговым вторым местом и серебряными медалями можно считать успешным результатом. Лучшим игроком команды на соревнованиях стал Игорь Семенов.
Напомним, в Волгограде в январе завершился турнир «Лига Титаны», организованный Алексеем Бандуриным, где хозяева заняли третью позицию.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев