Происшествия

Волгоградцев предупредили об опасных звонках из поликлиник

Происшествия 04.04.2025 17:10
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04.04.2025 17:10


В Волгоградской области регистрируются случаи мошенничества в отношении жителей, которые сообщают свои персональные данные якобы сотрудникам из регистратуры медучреждений. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

Одной из таких пострадавших стала 48-летняя жительница одного из хуторов Чернышковского района.

- Женщина пояснила, что ей позвонила неизвестная, представившись сотрудником регистратуры поликлиники, - рассказали в Главке.

Неизвестная собеседница под предлогом переноса данных амбулаторной карты на электронный носитель попросила назвать код из смс-сообщения. После того, как жительница Волгоградской области его назвала, она лишилась доступа в свой личный кабинет на портале Госуслуг. На самом деле ей направили код для смены пароля на этом портале. 

Возбуждено уголовное дело.

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