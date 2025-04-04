Происшествия

Под Волгоградом подорвали немецкую авиабомбу SD-70

Происшествия 04.04.2025 10:40
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04.04.2025 10:40


Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России подорвал немецкую авиабомбу, которую нашли в земле в поселке Новый Рогачик в Волгоградской области, передает V102.RU.

По информации ГУ МЧС России по региону, уничтожена немецкая фугасно-осколочная авиабомба SD-70 времен Великой Отечественной войны. Её обнаружили в ходе земляных работ. Смертоносный снаряд пролежал в земле больше 80 лет.

Специалисты МЧС обследовали территорию, где лежала авиабомба, и нашли еще артиллерийский снаряд, минометную мину и два артиллерийских взрывателя. С соблюдением мер безопасности они также уничтожены на полигоне путем подрыва.



Напомним, что ранее сообщалось о ликвидации в Городищенском районе ФАБ-50.

Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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