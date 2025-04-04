Под Волгоградом подорвали немецкую авиабомбу SD-70

Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России подорвал немецкую авиабомбу, которую нашли в земле в поселке Новый Рогачик в Волгоградской области, передает V102.RU.

По информации ГУ МЧС России по региону, уничтожена немецкая фугасно-осколочная авиабомба SD-70 времен Великой Отечественной войны. Её обнаружили в ходе земляных работ. Смертоносный снаряд пролежал в земле больше 80 лет.

Специалисты МЧС обследовали территорию, где лежала авиабомба, и нашли еще артиллерийский снаряд, минометную мину и два артиллерийских взрывателя. С соблюдением мер безопасности они также уничтожены на полигоне путем подрыва.





Напомним, что ранее сообщалось о ликвидации в Городищенском районе ФАБ-50.

Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области