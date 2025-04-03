Авиабомбу весом 50 кг взорвали под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области уничтожена ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, авиабомбу накануне ликвидировал путем подрыва пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС, прибывший с Ростова-на-Дону.
Об опасной находке ранее в оперативные службы сообщили местные жители.
Всего с начала года в Волгоградской области, где в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои за Сталинград, обнаружено и обезврежено 19 авиабомб.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области