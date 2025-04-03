Происшествия

Авиабомбу весом 50 кг взорвали под Волгоградом

Происшествия 03.04.2025 09:47
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03.04.2025 09:47


В Городищенском районе Волгоградской области уничтожена ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, авиабомбу накануне ликвидировал путем подрыва пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС, прибывший с Ростова-на-Дону.

Об опасной находке ранее в оперативные службы сообщили местные жители. 

Всего с начала года в Волгоградской области, где в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои за Сталинград, обнаружено и обезврежено 19 авиабомб.  

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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