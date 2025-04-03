Цимлянский отдел рыбоохраны проводит проверку по факту установки теплиц в водоохраной зоне реки Черная в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в отделе, жители двух хуторов Веселый и Родниковский Новоаннинского района пожаловались на то, что из реки идет неконтролируемый забор воды.

- В ходе проверки полученной информации, должностными лицами Серафимовичской инспекции Цимлянского отдела рыбоохраны был выявлен факт размещения насосной станции для забора (изъятия) водных ресурсов из р. Черная южнее от х. Родниковский, - сообщили в отделе рыбоохраны.

Установлено, что воду качает индивидуальный предприниматель без согласования с Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства, что является нарушением федерального законодательства «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Предпринимателю вынесено предостережение, однако проверка на этом еще не завершена.

Фото из архива V102.RU