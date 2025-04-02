



Сегодня, 2 апреля, исполняется 11 лет со дня, когда в должность губернатора Волгоградской области вступил Андрей Бочаров. С первых дней на руководящем посту он заявил волгоградцам – легко не будет. Время от времени повторяет эти слова Бочаров и сегодня – когда ставит перед своей командой сложные и, казалось бы, непосильные задачи. Но в последние годы все чаще произносит он и другие, уже ставшие крылатыми, фразы – «никто не верил», но «мечты сбываются».

По случаю 11-летия губернаторства Андрея Бочарова редакция ИА «Высота 102» решила вспомнить самые заметные его достижения.

Напомним, что в 2014 году, когда Герой России Андрей Бочаров только пришел в Волгоградскую область, регион остро нуждался в дорогах. Ровных дорог в населенных пунктах не было, а об «убитых» улицах в Волгограде шутили все кому не лень, даже на федеральном уровне. Прошло совсем немного времени – и волгоградцы и думать забыли о некачественных дорогах. Более того, прошедшие 11 лет можно смело называть этапом большого дорожного строительства в Волгограде и области. Поэтому и начнем сегодня именно с дорог.

Первая «ласточка»

Первым самым заметным проектом дорожного строительства, который волгоградские власти наконец воплотили под началом Бочарова, – это строительство Нулевой продольной магистрали в центре города-героя. Рокадную дорогу, которую жители Волгограда ждали несколько десятков лет, торжественно открыли 21 декабря 2017 года.





Дорога-дублер Первой продольной магистрали общей протяженностью 6,5 километра взяла на себя трафик, создав для волгоградских автомобилистов более комфортные и безопасные условия проезда. Согласитесь, что сегодня Волгограда уже и не представить без этой дороги.

Трасса – мечта





Обход Волгограда. Да, именно эта имеющая стратегическое значение для развития Волгограда магистраль появилась при губернаторе Бочарове. 25-километровый участок трассы в Городищенском районе торжественно открыли в декабре 2024 года.





Напомним, что общая протяженность трассы составит в конечном итоге порядка 100 километров. Строится она в несколько этапов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Первый участок в 25 километров, который открыли для движения в конце прошлого года, считается самым сложным. Он находится на стыке Советского района Волгограда и Городищенского района Волгоградской области. Включает в себя три новые транспортные развязки, 13 искусственных сооружений — восемь путепроводов и пять мостов, 17 водопропускных труб. Новая дорога соединяет две федеральные трассы Р-22 «Каспий» (направление на Москву), Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск, в том числе с выходом на региональную дорогу Качалино – Котельниково и к аэропорту «Гумрак».

Движение без пробок

3 марта 2025 года в Тракторозаводском районе Волгограда на территории посёлка Водстрой прошла торжественная церемония открытия нового путепровода на 3-й Продольной. И это событие, как отмечал на открытии Андрей Бочаров, ознаменовало исполнение еще одной мечты жителей – с вводом в эксплуатацию путепровода через железную дорогу многокилометровые пробки на севере Волгограда наконец ушли в прошлое.





Отметим, 3-я Продольная в настоящее время соединяет четыре района Волгограда: Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский и Ворошиловский. Интенсивность движения автомобилей составляет 35-50 тыс. автомобилей в сутки. Дорога входит в международный транспортный коридор «Север – Юг», связывая федеральные автотрассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», А-260 «Волгоград–Каменск» и Р-22 «Каспий».

За Волгу с ветерком

Кто-то наверняка, вспоминая новые дорожные объекты, главным достижением губернатора Бочарова назовет строительство скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме. И это действительно историческое событие и, если хотите, мечта тысяч жителей Заволжья.

Напомним, что судьбоносное для региона решение о возможности строительства скоростной магистрали в Среднеахтубинском районе Министерство природных ресурсов и экологии РФ приняло в июне 2021 года. Тогда ведомство одобрило изменения в постановление Волгоградской области о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» – внесенные коррективы позволили начать строительство Третьего пускового комплекса моста через Волгу. Прошло ровно три года – и в августе 2024-го уже возведенный участок трассы лично инспектировал министр транспорта РФ Роман Старовойт.





На тот момент специалисты завершили строительство моста через ерик Осинки, финишировали работы и на мосту через ерик Гнилой.

– Эта дорога важна не только для региона, она имеет межгосударственное значение, – подчеркивал оставшийся довольным темпами и качеством проводимых работ Роман Старовойт.

Напомним, что Третья очередь моста через Волгу обеспечит транзит грузов между южными регионами России и Казахстаном – через коридор «Север-Юг», избавит от пробок существую магистраль и значительно облегчит поездки жителей Заволжья в Волгоград, а также тысяч транзитников.

Еще ускорение

Нельзя забыть и еще об одной сбывшейся мечте волгоградцев – открытии в октябре 2022 года новой дороги в обход поселка Горьковского. Скоростной участок магистрали трассы А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский протяженностью в 12 километров избавил водителей от томительных ожиданий при пересечении железнодорожного переезда в этом населенном пункте.





На всем протяжении 12-километрового участка дороги для удобства пассажиров оборудованы остановочные комплексы с автопавильонами, тротуарами, перильным ограждением и пандусами для маломобильных граждан. Следующие через Волгоградскую область транзитом водители могут отдохнуть на специальных стоянках.

В этом году планируется начать работы по строительству еще одного проблемного участка на данном направлении – обхода поселка Новый Рогачик.





Важным событием 2 апреля 2025 года в Волгоградской области стал, как уже сообщало ИА «Высота 102», запуск движения еще на двух новых дорожных объектах в Волгоградской области – в Светлоярском и Октябрьском районах открылись новые путепроводы протяжённостью 1,5 и 4 километра. Строительство обоих сооружений давно назрело из-за колоссальной автомобильной нагрузки на данные участки дорожной сети – на пике интенсивность движения здесь превышает 15 тыс. автомобилей в сутки. После ввода в эксплуатацию они станут частью международного транспортно-логистического коридора «Север-Юг».

Пожалуй, это основные и действительно долгожданные дороги, появившиеся в регионе за последние 11 лет. Поправьте нас, если мы что-то забыли.

И в заключение

Позволим себе «свернуть» с дорожной темы и вспомним другие проекты, которые удалось реализовать под началом Бочарова волгоградским властям.

Так, нельзя не сказать о большой мечте многих жителей города-героя, которая сбылась в марте 2018 года. Это долгожданное открытие городского Детско-юношеского центра. Ведь целое поколение волгоградцев, без преувеличения, выросло, обходя стороной аварийный «корабль детства» на ул. Краснознаменской – за высоким забором здание скрывалось долгие 13 лет.





Всего за три года – с 2015-го по 2018-й – строителями была проделана колоссальная работа по его восстановлению: полностью заменены инженерные коммуникации, пожарная система безопасности, конструктивные элементы постройки и многое другое. В первозданном виде остался облик самого здания, получили вторую жизнь фонтан и площадь парадов. Глава региона уверен, что обновленный ГДЮЦ Волгограда станет лучшим в стране зданием из подобных детских учреждений. А родители и педагоги говорили, что уже завтра приведут на первые занятия по изобразительному искусству и художественной гимнастике своих детей.





А в 2021 году в центре Волгограда состоялось еще одно историческое событие – открытие храма Александра Невского. Чин освящения воссозданного собора провел 19 сентября Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Первая божественная литургия длилась больше двух часов, в ней приняли участие свыше 200 человек.

Строился храм, напомним, с 2016 года. В марте того года Андрей Бочаров возглавил попечительский совет по строительству собора.

И еще один объект, который вернули волгоградцам в обновленном виде по решению губернатора, – это бывший кинотеатр «Победа». После долгой, сложной и трудоемкой реконструкции зданию вернули его исторический вид. Теперь здесь уже год работает областной Театр кукол.



