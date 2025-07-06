Под Волгоградом водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с фурой





Смертельное лобовое ДТП с участием большегруза произошло сегодня, 6 июля, в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, около 17:00 на 57 км автодороги «Волгоград-К.Шахтинский-Луганск» столкнулись легковушка и фура.

- Водитель автомашины Nissan Almera, двигаясь по федеральной дороге Р-260 со стороны города Калач-на-Дону в сторону Волгограда, совершил выезд на полосу встречного движения, где в дальнейшем совершил столкновение с идущей во встречном направлении автомашиной Scania, - сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Калачевскому району Валерий Калайда.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.





В настоящее время движение на данном участке дороги затруднено. На месте работают наряды Госавтоинспекции, следственно- оперативная группа ОМВД.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области