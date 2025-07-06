Происшествия

Под Волгоградом водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с фурой

Происшествия 06.07.2025 18:36
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06.07.2025 18:36



Смертельное лобовое ДТП с участием большегруза произошло сегодня, 6 июля, в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, около 17:00 на 57 км  автодороги «Волгоград-К.Шахтинский-Луганск» столкнулись легковушка и фура.

- Водитель автомашины Nissan Almera, двигаясь по федеральной дороге Р-260 со стороны города Калач-на-Дону в сторону Волгограда, совершил выезд на полосу встречного движения, где в дальнейшем совершил столкновение с идущей во встречном направлении автомашиной Scania, - сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Калачевскому району Валерий Калайда.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.


В настоящее время движение на данном участке дороги затруднено. На месте работают наряды Госавтоинспекции, следственно- оперативная группа ОМВД. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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