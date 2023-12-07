Губернатор Волгоградской области 7 декабря посетил здание бывшего кинотеатра «Победа» в Волгограде, где до Нового года откроется многофункциональный детский центр. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Андрей Бочаров остался весьма доволен преображением здания. О том, как проходил визит главы региона в Дом детства на Краснознаменской, в том числе и неформальные моменты, – в публикации информагентства.





Во время сегодняшней экскурсии по обновленной «Победе» главу региона сегодня сопровождали представители областной и городской администраций, а также работники областного театра кукол. Встречали же гостей в фойе Дома детства сказочные персонажи, в том числе и Дед Мороз. С последним Андрей Бочаров обменялся рукопожатием.

– Здравствуйте! – пожал руку Деду Морозу губернатор.

– Здравствуйте, здравствуйте, волшебник наш волгоградский! – ответил тот.

– Я только учусь! – процитировал Бочаров знаменитую фразу из «Золушки».

– Ну какие Ваши годы! – подметил Дед Мороз под смех публики.

Непосредственно в зрительном зале Андрей Бочаров пообщался с труппой театра кукол и попросил их радовать детей добрыми спектаклями.

– Что меня поразило по-человечески, это ваше отношение к вашему делу, несмотря на тяжелейшие условия работы на протяжении десятилетий – а мы с вами знаем, что кукольный театр находился в бывшей столовой. Поразила ваша любовь, она и мне передалась. И когда мы определялись с местом для театра, я говорил, что здание для вас мы обязательно построим. Потому что коллектив, который вы представляете, – это уникальный коллектив. И это не красивые слова. Это факт: работать в тех условиях, какие были, могут только те люди, которые любят свою профессию и свое дело, которые любят детей, жителей Волгограда и наших гостей.

Как подчеркнул Андрей Бочаров, именно такое отношение к делу ценно для любого руководителя.

– Когда ты принимаешь решение и понимаешь, что это будет служить хорошему и доброму делу, – это важно.





Еще раз отметив, что Дом детства будет окружен предназначенными для детей объектами – ДЮЦ, городской сад, Волгоградский цирк, Андрей Бочаров подчеркнул, что сделать еще предстоит немало. При формировании прилегающей инфраструктуры, а также при наполнении здания бывшего кинотеатра «Победа» он обещал держать совет с труппой театра.

– Обязательно будем с вами советоваться. Вот Александра Анатольевна (директор областного театра кукол, – Прим.ред.) – очень корректный, но убедительный человек, сказала: «Мало помещений». Она в мае нам это говорила. Я переспросил: постойте, но ведь у вас было 700 метров, а здесь под четыре тысячи. И все мало? Она повторила: «Мало», – с улыбкой вспомнил сегодня Андрей Бочаров. – В итоге мы пошли навстречу, изыскали возможности и выкупили еще одно помещение. Мы еще раз посмотрим, посоветуемся с Александрой Анатольевной, что еще надо сделать и что там будет. В следующем году постараемся полностью привести в порядок это помещение.

Как сообщает ИА «Высота 102», помещение, о котором шла речь на встрече с артистами, – это помещение, в котором ранее располагалась бильярдная.

– Ну а дальше будем развивать территорию. Она, конечно, требует развития. Будем заниматься Краснознаменской: это касается ее переустройства и создания здесь развитой транспортной инфраструктуры. Что, конечно, тоже вам в плюс, – сказал губернатор, обращаясь к работникам театра. – Мы хотим, чтобы здесь и трамваи ходили тише – для этого нужно здесь поставить бесшовные рельсы, мы также хотим, чтобы здесь вам и детям ничего не мешало. Нужно только годик еще потерпеть.

По словам Андрея Бочарова, первое представление театр кукол на своем новом месте даст до Нового года. При этом артисты поддержали его предложение, чтобы первыми зрителями стали дети участников СВО.

Уже 20 декабря, заверил замгубернатора Юрий Седов, будет получено заключение комиссии и бывшая «Победа» будет готова встречать зрителей. Правда, конкретную дату Андрею Бочарову пришлось шутя выбивать из подчиненных.





– Идет итоговая проверка, однозначно в этом году мы театр запустим – дети пойдут смотреть спектакли, артисты пойдут работать, – сказал сначала Седов.

– Вот мне всегда нравилось разговаривать со строителями. Обратите внимание: ни одной даты! – улыбнулся в ответ Бочаров. – Можно же завершить и 31-го числа.

– 20-го числа строители выходят из здания, – сказал Седов.

– Ну вот опять. «Выходят из здания». Ни разу не сказали, что будет получена положительная экспертиза, – сделал ремарку губернатор.

– Андрей Иванович, 20-го числа будет получена положительная экспертиза, – в конечном итоге пообещал Юрий Седов.

– Вот так с ними и приходится постоянно работать, – пошутил в заключение Бочаров.

– Но всегда есть результат, Андрей Иванович, – парировал Седов.

– Не сомневаюсь, – подтвердил губернатор.

Еще по теме:

В Волгограде театр кукол переедет в обновленную «Победу» к Новому году