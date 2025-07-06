В Волгограде жильцов 162-летней двухэтажки освободили от платы за капремонт

Собственникам помещений двухэтажного дома 1863 года постройки, расположенного в Ворошиловском районе Волгограда, с 1 июля прекратили начисление платы за капремонт, передает V102.RU.

Как сообщил регоператор фонда капремонта, такое решение принято на основании постановления администрации Волгограда «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции».

Указанный жилой дом расположен по адресу ул. Пугачевская, 11А. Согласно открытой информации, деревянная двухэтажка была построена 162 года назад. В одноподъездном доме 10 квартир. Он находится под управлением УК «Коморово».

- Пугачёвская, 11а - одно из нескольких подобных уникальных зданий Волгограда. Этот деревянный (!) дом, построенный в 1880-е годы, пережил Гражданскую войну, Сталинградскую битву и сохранился до нашего времени. Ценнейшее наследие города, нуждающееся в усиленной охране, - указано на сайте Царицын.РФ.

Какие работы планируются для сохранения указанного дома – пока неизвестно.

Фото: Царицын.РФ