Общество

Под Волгоградом похоронят погибшего год назад на СВО Дениса Дейкина

Общество 06.07.2025 15:57
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06.07.2025 15:57


В Волгоградской области 8 июля простятся с 48-летним гранатометчиком Денисом Дейкиным, который погиб в зоне специальной военной операции почти год назад. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал «Новоаннинский сегодня».

Денис Дейкин – уроженец хутора Дёминского Новоаннинского района. Он подписал контракт с Минобороны в апреле 2023 года. Ранее служил в армии, был снайпером во Второй чеченской войне. Потом вернулся домой, устроился на работу и создал семью.

Участник СВО героически погиб 29 июля 2024 года. У него остались мать, жена и несовершеннолетний сын.

Похоронят бойца в хуторе Дёминском. Прощание будет проходить по адресу: ул. Гвоздкова, д. 2/4. 

Коллаж V102.RU

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