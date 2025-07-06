Отравят или убьют: Роспотребнадзор назвал опасные ягоды и растения

Сотрудники Роспотребнадзора опубликовали список ядовитых растений и ягод, от которых следует держаться подальше. Как сообщает V102.RU в ведомстве, при выезде на природу следует проявлять особую бдительность, чтобы не навредить своему здоровью и уберечь от опасности детей.

Ядовитые растения

Смертельную опасность, как оказалось, представляет ландыш. По данным Роспотребнадзора, все части этого растения содержат токсичные вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы с сердцем.

- Отравление ландышем может привести к судорогам и даже смерти. Самые частые последствия проглатывания - боль в животе, проблемы со зрением, а также замедленный и нерегулярный пульс, - уверяют специалисты.

Еще одно опасное растение – наперстянка. Она привлекает к себе внимание необычными цветками колокольчатой формы, но содержит гликозиды (сердечно-сосудистые яды), которые могут спровоцировать остановку сердца и другие симптомы, такие как головная боль и рвота.

Также нельзя есть и пробовать на вкус семена и светы бругмансии. Они способны вызывать спутанность сознания, слуховые галлюцинации и другие серьезные нарушения.

Очень опасен борщевик Сосновского. При контакте с кожей и последующем воздействии солнечного света могут возникнуть тяжелые ожоги и воспаления. Поэтому лучше обходить стороной и не прикасаться к этому ядовитому растению.

Опасные ягоды

К таким ягодам относится белладонна (красавка). Употребление в пищу всего нескольких плодов может привести к серьезным последствиям, таким как учащенное сердцебиение и галлюцинации.

Опасность таят и плоды паслена сладко-горького. Эти маленькие «помидоры» способны вызывать серьезные расстройства пищеварения и проблемы с дыханием, даже в небольшом количестве.

Внешне напоминающие чернику ягоды вороньего глаза могут вызывать поражение сердечно-сосудистой системы и рвоту.

Крайне токсичны и ягоды Дафны. Пять таких ягод приводят к отравлению, а большее количество — к смерти. Симптомы включают обильное слюноотделение, боли в животе и судороги.

Как помочь отравившемуся?





Если все-таки отравление произошло, то нужно немедленно обращаться к врачам. А до их приезда следует промыть желудок.

- Пострадавшему нужно дать выпить большое количество чистой воды (не менее 6 стаканов) и вызвать рвоту. Повторять это следует до тех пор, пока не будут выходить чистые воды без примеси пищевых остатков, - советуют специалисты.

Отравившегося следует усадить в полусидящем положении с упором под голову и обеспечить ему приток свежего воздуха. Также нужно выпить энтеросорбенты, к которым относятся активированный уголь, энтеросгель, полисорб или смекта.

Фото из архива V102.RU