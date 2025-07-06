Путин подписал гитару для ушедшего на СВО учителя из Волгограда

«Директору» Николаю, с уважением, Владимир Путин» - такую надпись на гитаре для сражающегося на СВО волгоградца оставил сегодня, 6 июля, президент России на выставке Народного фронта на форуме «Все для победы!». Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Николай, о котором идет речь, - директор школы из Волгограда, который служит во взводе операторов беспилотников на запорожском направлении. О бойце Владимиру Путину рассказала волонтер Народного фронта.

- Единственная отрада его - игра на гитаре, - поделилась она и попросила президента подписать инструмент.

Президент ответил, что с удовольствием это сделает, а затем поинтересовался, как зовут военнослужащего.

- Николай. Позывной – «Директор», - ответила волонтер.

Тогда президент написал маркером на гитаре: «Директору» Николаю, с уважением, Владимир Путин».

Фото с сайта Кремля