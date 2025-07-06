Макеты пяти крепостей появятся на месте сторожевой линии в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда на месте Царицынской сторожевой линии хотят разместить макеты пяти крепостей. Как сообщает V102.RU, такая идея заложена в концепции благоустройства бульвара Царицынской сторожевой линии в Волгограде, разработанной архитекторами Центра «Вяз».

Новое прогулочное пространство обустроят на участке от проспекта маршала Жукова, вдоль трамвайных путей до ул. Землячки.

- Разрабатываемая концепция предусматривает помимо создания прогулочного бульвара, установку выставочного павильона, посвящённого Царицынской сторожевой линии. Рядом с ним будут размещены миниатюрные скульптурные макеты пяти ключевых крепостей: Донской, Осокорской, Грачевской, Мечётной и Царицынской. Отдельный арт-объект станет визуальным акцентом территории и будет служить точкой притяжения для посетителей, - рассказали архитекторы.

Здесь волгоградцы и гости города смогут прогуляться по дорожке из красной плитки длиной 625 метров, символизирующей реальную протяжённость Царицынской сторожевой линии. Этот элемент создаст визуальную отсылку к историческому масштабу объекта, считают в «Вязе».

Царицынская сторожевая линия — уникальное оборонительное сооружение XVIII века, созданное для защиты южных границ Российской империи от набегов кочевых племён. Решение о её строительстве принял Петр I в конце 1717 года, а уже весной 1718-го начались подготовительные работы по строительству укреплений.

Сторожевая линия, протянувшаяся по степи от стен Царицына на берегу Волги до излучины Дона, представляла собой 60-километровый ров с валом и опорными точками на нем, которые состояли 23-ти редутов и 5-ти крепостей.

Фото Центра «Вяз» / vk.com