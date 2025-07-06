Волгоградские молодожены «ставят» на 25 при заключении брака

В Волгоградской области молодожены выбирают для заключения брака красивые даты. Как сообщили V102.RU в облкомюстиции, в этом году наиболее популярными днями регистрации стали 25 января, 25 марта и 25 мая.

Молодые люди, которые заключают союз, верят в магию чисел, которая принесен им счастье и удачу.

Так, 25.05.2025 в Волгоградской области было создано 57 семей – на 40% больше, чем в обычные дни для регистрации брака. Больше всего свадеб было зарегистрировано в отделах ЗАГС Красноармейского и Кировского районов Волгограда, в отделе ЗАГС №2 города Волжский, в ЗАГС Городищенского, Калачевского, Камышинского и Среднеахтубинского районов, а также в городе Фролово.