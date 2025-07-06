Происшествия

Черный дым поднялся над территорией бывшего тракторного завода в Волгограде

Происшествия 06.07.2025 21:07
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06.07.2025 21:07



В Волгограде местные жители сообщают о клубах черного дыма, которые поднимаются над территорией бывшего тракторного завода в районе ТЦ «Семь звезд». 

- Со стороны тракторного завода идет дым. Что горит - непонятно, - сообщают очевидцы. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что информация о пожаре уточняется. Позже в оперативном ведомстве добавили, что в 20:15 поступал вызов в Тракторозаводский район, но на месте никаких возгораний не обнаружено, а только следы уже сгоревших покрышек.

Фото, видео: Андрей Поручаев / V102.RU

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