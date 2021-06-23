Экология

В Волгоградской области приступают к строительству трассы через Волго-Ахтубинскую пойму

Экология 23.06.2021 15:20
0
23.06.2021 15:20


Министерство природных ресурсов и экологии РФ одобрило изменения в постановление Волгоградской области о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Внесенные коррективы позволяют начать строительство третьего пускового комплекса моста через Волгу на территории природного парка, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
Поправки в постановление запрещают рубить все зеленые насаждения в пойме, кроме четко регламентированных случаев. Снос деревьев допускается для проведения санитарной вырубки, обрезки для противопожарной безопасности, мероприятий в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Обновленным перечнем допускается рубка деревьев на участках под строительство, реконструкцию и эксплуатацию линейных объектов, разрешенных положением о природном парке. Коррективы Минприроды направлены на сохранение режима особой охраны территории и снижение риска навредить экологии и биосферному разнообразию Волго-Ахтубинской поймы.
Таким образом, проект строительства новой автомагистрали через пойму прошел все экспертизы и проверки. В рамках его реализации в качестве компенсации в пойме высадят более 200 тысяч новых деревьев — в 10 раз больше, чем вырубят при возведении трассы. У жителей многочисленных поселков в Волго-Ахтубинской поймы появится новая дубрава, а снос их домов — как в альтернативном варианте проекта — не потребуется. Экологический ущерб в результате строительства будет минимальным —  в зоне строительства находится не более 0,2% от общего числа деревьев. При этом насаждения в зоне вырубки не относятся к реликтовым — по утверждениям дендрологов и историков дубам не больше 100 лет.
Из 200 тысяч будущих деревьев уже заготовлены 48 тысяч сеянцев дуба черешчатого. Для выращивания еще 50 тысяч саженцев в районных питомниках за последние две недели посеяли 600 кг желудей. Когда молодые деревца пересадят в открытый грунт в пойме, власти будут специально ухаживать за ними еще 10 лет. Компенсационные высадки начнутся одновременно со стартом строительства новой дороги.
Напомним, третий пусковой комплекс перехода через Волгу соединит непосредственно мосты через Волгу и через Ахтубу, и проложить его за пределами поймы физически невозможно. Проект мостового перехода зародился еще в 1990-е годы, поскольку дорога на Волжской ГЭС не справлялась с транспортным потоком уже тогда. Строительство транспортного коридора, который выходит на Среднюю Азию, Китай и Ближний Восток, было заложено и при подписании поставления о создании природного парка в 2000 году. Новая трасса также значительно разгрузит существующую дорогу Волгоград — Краснослободск - Средняя Ахтуба, транспортный поток на которой в 10 раз превышает нормативный.
«Принятый проект строительства уведет транспорт из населенных пунктов, а существующая трасса «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» останется для проезда местных жителей. Третий пусковой комплекс предусматривает строительство автодороги протяженностью 14,2 км с сооружением пойменных мостов. На первом этапе планируется возведение двух мостовых переходов через ерики и устройство транспортной развязки в районе съезда на Лебяжью поляну. Работы начнутся в середине 2021 года», — пояснил заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Роман Туренко.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экология
22.06.2021 16:15
Экология 22.06.2021 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экология
21.06.2021 17:36
Экология 21.06.2021 17:36
Комментарии

0
Далее
Экология
18.06.2021 11:52
Экология 18.06.2021 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экология
15.06.2021 17:23
Экология 15.06.2021 17:23
Комментарии

0
Далее
Экология
11.06.2021 19:40
Экология 11.06.2021 19:40
Комментарии

0
Далее
Экология
11.06.2021 13:19
Экология 11.06.2021 13:19
Комментарии

0
Далее
Экология
10.06.2021 17:17
Экология 10.06.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Экология
10.06.2021 12:00
Экология 10.06.2021 12:00
Комментарии

0
Далее
Экология
10.06.2021 08:58
Экология 10.06.2021 08:58
Комментарии

0
Далее
Экология
08.06.2021 10:32
Экология 08.06.2021 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Экология
02.06.2021 09:21
Экология 02.06.2021 09:21
Комментарии

0
Далее
Экология
01.06.2021 17:00
Экология 01.06.2021 17:00
Комментарии

0
Далее
Экология
01.06.2021 12:56
Экология 01.06.2021 12:56
Комментарии

0
Далее
Экология
31.05.2021 12:59
Экология 31.05.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Экология
25.05.2021 18:59
Экология 25.05.2021 18:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:20
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны раскопали на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
18:15
Семья погибла от отравления сероводородом в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:54
Капуста в Волгоградской области рекордно подорожалаСмотреть фотографии
17:13
Волгоградские железнодорожники приняли участие в мероприятиях в День памяти и скорбиСмотреть фотографии
16:50
Условный пожар потушен в "красной зоне" ковидного госпиталя в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:45
Утверждена треть нового состава общественной палаты Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:08
Дикая жара захватит Волгоград до конца неделиСмотреть фотографии
15:39
В пруду на Центральной набережной Волгограда погибли рыбкиСмотреть фотографии
15:33
Приглянулись часики: разбойника под Волгоградом вычислили по GPSСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области приступают к строительству трассы через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
15:11
«Убила жара?»: в дачном автобусе умер 55-летний волгоградецСмотреть фотографии
14:21
«Внучок» из новосибирской колонии выманил полмиллиона у 27 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:06
Волгоградский регоператор призывает дачников не доводить дело до суда и оплатить вывоз мусораСмотреть фотографии
13:24
Силовики «прошерстили» обитателей полиэтиленового города под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:15
Как и опасались: в Волгоградской области растет количество заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде ищут свидетелей нападения на мужчину и женщину (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:35
В Волгограде до холодов отремонтируют еще свыше 40 улицСмотреть фотографии
12:25
Селянина задержали за стрельбу с пострадавшим в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:35
Андрей Бочаров попросил главу Росавтодора еще об одном обходе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:22
Чтобы берег турецкий не остался мечтой: «Волгоградэнергосбыт» советует погасить долги перед отпускомСмотреть фотографии
11:18
Всероссийский выпускной для школьников пройдет в онлайн-форматеСмотреть фотографии
10:40
«Они уезжают»: новый поезд из Волжского увезет мигрантов в УзбекистанСмотреть фотографии
10:07
Пьяный водитель сбил двух подростков в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
В Волгограде у здания обладминистрации побились легковушки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:08
Кафе «Четыре сыра» в Волгограде подверглось санкциям за нарушение антиковидных мерСмотреть фотографии
07:57
Паевые инвестфонды становятся актуальным инструментом сохранения и приумножения накопленийСмотреть фотографии
19:44
В волгоградском облздраве прокомментировали отказ в плановой госпитализации без прививки от коронавирусаСмотреть фотографии
18:56
В Волгограде 14-летний подросток утонул в ВолгеСмотреть фотографии
18:05
В Волгограде спустя почти месяц ликвидировали провал около Мамаева курганаСмотреть фотографии
17:47
Жителей Волгограда начали прививать от COVID-19 в музееСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 