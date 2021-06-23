



Министерство природных ресурсов и экологии РФ одобрило изменения в постановление Волгоградской области о природном парке « Волго-Ахтубинская пойма » . Внесенные коррективы позволяют начать строительство третьего пускового комплекса моста через Волгу на территории природного парка, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.

Поправки в постановление запрещают рубить все зеленые насаждения в пойме, кроме четко регламентированных случаев. Снос деревьев допускается для проведения санитарной вырубки, обрезки для противопожарной безопасности, мероприятий в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Обновленным перечнем допускается рубка деревьев на участках под строительство, реконструкцию и эксплуатацию линейных объектов, разрешенных положением о природном парке. Коррективы Минприроды направлены на сохранение режима особой охраны территории и снижение риска навредить экологии и биосферному разнообразию Волго-Ахтубинской поймы.

Таким образом, проект строительства новой автомагистрали через пойму прошел все экспертизы и проверки. В рамках его реализации в качестве компенсации в пойме высадят более 200 тысяч новых деревьев — в 10 раз больше, чем вырубят при возведении трассы. У жителей многочисленных поселков в Волго-Ахтубинской поймы появится новая дубрава, а снос их домов — как в альтернативном варианте проекта — не потребуется. Экологический ущерб в результате строительства будет минимальным — в зоне строительства находится не более 0,2% от общего числа деревьев. При этом насаждения в зоне вырубки не относятся к реликтовым — по утверждениям дендрологов и историков дубам не больше 100 лет.

Из 200 тысяч будущих деревьев уже заготовлены 48 тысяч сеянцев дуба черешчатого. Для выращивания еще 50 тысяч саженцев в районных питомниках за последние две недели посеяли 600 кг желудей. Когда молодые деревца пересадят в открытый грунт в пойме, власти будут специально ухаживать за ними еще 10 лет. Компенсационные высадки начнутся одновременно со стартом строительства новой дороги.

Напомним, третий пусковой комплекс перехода через Волгу соединит непосредственно мосты через Волгу и через Ахтубу, и проложить его за пределами поймы физически невозможно. Проект мостового перехода зародился еще в 1990-е годы, поскольку дорога на Волжской ГЭС не справлялась с транспортным потоком уже тогда. Строительство транспортного коридора, который выходит на Среднюю Азию, Китай и Ближний Восток, было заложено и при подписании поставления о создании природного парка в 2000 году. Новая трасса также значительно разгрузит существующую дорогу Волгоград — Краснослободск - Средняя Ахтуба, транспортный поток на которой в 10 раз превышает нормативный.

«Принятый проект строительства уведет транспорт из населенных пунктов, а существующая трасса «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» останется для проезда местных жителей. Третий пусковой комплекс предусматривает строительство автодороги протяженностью 14,2 км с сооружением пойменных мостов. На первом этапе планируется возведение двух мостовых переходов через ерики и устройство транспортной развязки в районе съезда на Лебяжью поляну. Работы начнутся в середине 2021 года», — пояснил заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Роман Туренко.