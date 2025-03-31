



В Кировском районе Волгограда вечером 30 марта под окнами 16-этажного жилого дома №123 по ул. 64-й Армии нашли тела двух девочек-подростков. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», школьницы погибли в результате падения с высоты. При этом, как стало известно информагентству сегодня, ни одна из погибших девочек в этом доме не проживала. Подростки забрели в высотку во время прогулки.

По информации источников ИА «Высота 102», погибшим девочкам 11 и 13 лет. Одна училась в четвертом классе, вторая – в седьмом. Дети посещали разные образовательные учреждения – школы №№110 и 56. И, вероятнее всего, дружба между ними завязалась по причине соседства – обе проживали в одном доме на ул. Козака. Это в двух километрах от дома, где накануне нашли их тела.

– Обе девочки никак ранее не привлекали внимание учителей или близких родственников каким-то нестандартным поведением. На учетах каких-либо не состояли, учились нормально, – поделился информацией с ИА «Высота 102» знакомый с ситуацией источник. – Жили в одном доме, дружили. У обеих родители в разводе. Одна девочка проживала с отцом и его новой супругой, вторая – с мамой, ее сожителем и младшей сестрой.

Смерть обеих девочек наступила в результате кататравмы – не совместимых с жизнью травм, полученных в результате падения с высоты 16-го этажа, уточняет источник информагентства. Но как дети оказались в высотке в двух километрах от дома поздним вечером воскресенья? А главное – зачем они отправились туда? Это сейчас и выясняют компетентные органы.

– Каких-либо записок, сообщений в телефоне или видео нет. Поэтому нет и однозначного мнения, что могло случиться с детьми накануне вечером. Это мог быть и несчастный случай – не удержались и соскользнули с перил, и молниеносный порыв, – продолжает собеседник информагентства. – По словам близких, обе они вчера еще засветло ушли с разрешения родителей на прогулку, а спустя несколько часов стало известно об их гибели.

Как сообщает ИА «Высота 102», камер наблюдения по периметру дома нет. А чтобы проникнуть в подъезд дома-высотки, нужно знать код домофона. Однако же девочки каким-то образом все-таки оказались внутри и прошли на общий балкон высотки.

Известно, что на место гибели детей вызывали правоохранительные органы жильцы дома, обнаружившие тела школьниц.

Фото: читатели ИА «Высота 102»