Спорт

Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Впечатление от игры с «Родиной» удручающее»

Спорт 31.03.2025 07:57
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31.03.2025 07:57


Главные тренеры «Ротора» и «Родины» Денис Бояринцев и Зоран Зелькович накануне, 30 марта, на пресс-конференции подвели итоги матча 26-го тура Первой лиги, в котором московская команда одолела волгоградский коллектив со счетом 1:0, сообщает V102.RU. 

Денис Бояринцев рассказал о причинах поражения и заявил, что недоволен качеством игры в исполнении своих подопечных.

- Поражение неприятное. Первые 20 минут пытались прессинговать соперника, заставляли ошибаться. Чисто по-футбольному не довели эти моменты. У Димы Лаврищева шанс был хороший. Наглости не хватило. Глеб Шильников выполнял установку, много подавал в этот отрезок и много нагнетал. У Касимова плюс-минус игра не пошла. Хотя пытался доставлять мяч в штрафную. Какая-то неуверенность. Первые 20 минут то, что планировали - получалось. Потом пошли ошибки. Один-второй момент сами себе привезли. И в итоге все закончилось мячом в наши ворота. Смущает другое. Мы освежили игру футболистами, сделали тройную замену. Во втором тайме не выполняли даже элементарных вещей. Один раз вошли во фланг, сделали преимущество. Был момент у Морозова. Мне кажется, тяжеловато ему было - сильная передача и рикошет. Совсем мяч рядом с воротами прошел. В целом, впечатление удручающее. Болельщики пришли поддержать нас в хорошую погоду в таком количестве. Много вопросов, прежде всего, к самому себе по содержанию игры. Линия обороны чуть подсела. 60 минут в Хабаровске играли вдесятером. Сегодня было видно, что Семенову, Плиеву, Клещенко свежести не доставало. «Родина» была хороша на контратаках во втором тайме. Никита Чагров выручил. Игра у нас не получилась, что мы планировали. Впечатление, мягко говоря, не самое приятное, - резюмировал главный тренер «Ротора».

Наставник «Родины» Зоран Зелькович считает, что итоговый результат матча закономерен.

- Я думаю, что выиграла команда, которая играла лучше. В любом случае тяжелый матч. Поле не в идеальном состоянии, при этом мы не позволили сопернику создать много голевых моментов. Был только один во втором тайме. Хотелось бы завершить игру раньше, потому что мы достаточно шансов создали. В целом, очень важные три очка, - рассказал словенский специалист.

Кроме того, Зелькович, возглавивший московский клуб в зимнее межсезонье, уже успел составить свои впечатления о Первой лиге. 

- Это очень сильный турнир с организованными командами. Тяжело обыгрывать любого соперника, потому что физически коллективы сильны. Мы стараемся играть от себя и создавать моменты. Это не так легко сделать порой, так как многие соперники обороняются в 10 человек за линией мяча. Плюс фактор поля. В любом случае - самое важное добывать победы. Хорошие команды отличает то, что они должны играть умно. Мы стараемся показывать атакующий и интересный футбол. Не всегда получается, однако мы все равно пытаемся это делать, - заявил главный тренер «Родины». 

«Ротор» по итогам 26-го тура Первой лиги остался на девятом месте с 33 очками. В следующем матче сине-голубые на выезде встретятся с московским «Торпедо» 6 апреля. «Родина» после победы в Волгограде поднялась на десятую позицию, набрав 32 балла.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото Геннадия Гуляева

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