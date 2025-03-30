«Что это было?»: «Ротор» в домашнем матче безнадежно проиграл «Родине» - 0:1





Сегодня, 30 марта, на «Волгоград Арене» «Ротор» проиграл московской «Родине» со счетом 0:1 в 26-м туре Первой лиги. Как сообщает ИА «Высота 102», игра сине-голубых не могла устроить ни пришедших на стадион 12816 болельщиков, ни тренерский штаб хозяев, и ее по праву можно назвать худшей в весеннем отрезке сезона. Сегодня, 30 марта, на «Волгоград Арене» «Ротор» проиграл московской «Родине» со счетом 0:1 в 26-м туре Первой лиги. Как сообщает ИА «Высота 102», игра сине-голубых не могла устроить ни пришедших на стадион 12816 болельщиков, ни тренерский штаб хозяев, и ее по праву можно назвать худшей в весеннем отрезке сезона.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото Геннадия Гуляева



Команды вышли на газон, который, несмотря на срочные меры по исправлению недостатков, так и не восстановился все еще полноценно. На футбольном поле отчетливо были видны «лысые» участки, где, по всей видимости, еще не выросла трава в полный рост. Однако нельзя сказать, что такой газон мешал соперникам проявить свои способности в полной мере. В первые минуты команды не могли похвастаться особой активностью, фактически не создавали опасных моментов, как-будто все еще втягиваясь в матча.Лишь на 16-й минуте сине-голубые попробовали задать тон поединку. Нападающий Дмитрий Лаврищев с границы штрафной нанес удар в створ, но вратарь гостей Александр Корякин зафиксировал мяч в руках. Выстрел мог закончиться голом, если бы Лаврищев, бивший с выгодной позиции, не поторопился и успел получше обработать мяч.После этого другой форвард Тимур Касимов тоже пытался открыть счет, однако голкипер столичного коллектива снова выручил. Следующий отрезок можно было охарактеризовать как равную, не выдающуюся игру, но все изменилось в моменте.На 25-й минуте нападающий «Родины» Рейна, уроженец Перу, издалека ударил в сторону ворот хозяев, мяч попал в Заурбека Плиева, от которого игровой снаряд отскочил в сетку и… гости таким неординарным способом забили первый гол и открыли счет. Вратарь Никита Чагров оказался бессилен – он прыгнул в одну сторону и не мог предположить, что летящий мяч резко изменит направление.После такой обидной оплошности игроки «Ротора» так и не смогли взять себя в руки и наладить действия в атаке. Им явно не хватало хладнокровия и дисциплины, и порой создавалось ощущение, что эмоции и нервозность брали верх. Зато гости дважды могли еще удвоить счет, но один раз мяч после удара сенегальца Папе пролетел рядом со штангой, а потом одноклубник африканца попал в перекладину. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе подопечных словенского специалист Зорана Зельковича.Со вторым таймом волгоградские болельщики связывали большие надежды – казалось, сейчас «Ротор» соберется и постарается исправить все допущенные ошибки. Однако ничего из этого на поле они так и не увидели. Вторая половина встречи оказалась еще хуже, несмотря на произведенные Денисом Бояринцевым замены. Так, вместо Лаврищева, Мальцева и Касимова на поле вышли Морозов, Тюрин и Турищев, вероятно, для усиления атаки. Но планам главного тренера не суждено было сбыться. Игроки волгоградского клуба так и не смогли хотя бы сравнять счет, да к тому же имели все шансы пропустить еще. Команду неоднократно выручал Никита Чагров, а сине-голубым удалось создать лишь один опасный момент, когда Прищепа с левого фланга прострелил Владиславу Морозову, у которого был хороший шанс с близкого расстояния поразить ворота, но мяч пролетел выше ворот.«Родина» во второй половине матча выглядела гораздо живее волгоградцев. А «Ротору» так и не удалось усилить нападение – игроки часто ошибались, допускали брак, а на последней стадии даже тех редких атак, которые им удавались, так и не доводили дело до конца. В итоге гости довели дело до заслуженной победы, а пассивность сине-голубых вызвала недовольство зрителей. Игроков «Ротора» они проводили в раздевалки недовольным свистом.«Ротору», действительно, пока нечем похвастать. Из пяти матчей весенней части они трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. Несмотря на то, что, скорее всего, клуб останется в середине турнирной таблице, сегодняшняя игра должна стать предметом тщательного разбора и выяснения причин, которые привели к закономерному грустному результату.