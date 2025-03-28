Остался лишь одинокий «маяк»: в Волгограде стахановскими темпами взялись за снос ночного клуба «Ибиса»





В Центральном районе Волгограда подрядчику мэрии меньше месяца потребовалось для завершения основного этапа работ по демонтажу надземной части ночного клуба «Ибиса» на ул. Невской. Как сообщает ИА «Высота 102», всего за несколько недель специалисты уже разобрали крышу сооружения, стены, межэтажные перекрытия, фактически добравшись до основания здания.





Сейчас рабочие сконцентрированы на вывозе образовавшегося строительного мусора. Куски железобетона, битого кирпича и разорванной арматуры специалисты грузят экскаватором в грузовики.





Особняком на фоне раскуроченного объекта по-прежнему стоит импровизированный маяк – 20-метровая бетонная колонна со смотровой площадкой всё также возвышается над округой. Однако стоять и ей, судя по всему, осталось недолго – специалисты уже демонтировали все прилегающие к ней стены.









Напомним, как ранее сообщала редакция, на снос здания, где в начале нулевых располагался один из самых скандальных ночных клубов Волгограда, мэрия не пожалела 13 млн рублей. Согласно контракту, на производство работ у подрядчика было несколько месяцев. Демонтаж должен был завершиться до 30 июня 2025 года.





Ранее власти сообщали о намерении снести бывший ночной клуб, а также ещё несколько строений на ул. Невская для строительства современного транспортно-пересадочного узла с современным автовокзалом. Однако впоследствии стало известно о предстоящем выносе автовокзала в Дзержинский район. Что в результате должно появиться в том числе и на месте тусовочной Мекки – неизвестно.

Ночной клуб «Ибиса» был закрыт 16 февраля 2008 года после череды скандалов, связанных с распространением наркотиков. Однако вскоре увеселительное заведение вновь заработало нот уже под вывеской MAXSIM. Открыла клуб после ребрейдинга светская львица Ксения Собчак. Однако полноценно возобновить владельцам тусовочной площадки не удалось. Вскоре клуб закрылся уже навсегда. Недавно объект был выкуплен муниципалитетом.

Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков