Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» 29 марта дома сыграют со «Звездой» в Суперлиге

Спорт 29.03.2025 06:33
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29.03.2025 06:33


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 29 марта, завершат предварительный этап женской Суперлиги домашним матчем со звенигородской «Звездой». Начало встречи на «Динамо Арене» в 15-30 ч. Прямая трансляция игры будет доступна на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.

Обе команды досрочно вышли в плей-офф чемпионата страны. Бело-голубые после победы в прошлом выездном поединке над майкопским коллективом АГУ-«Адыиф» со счетом 37:28 заработали 29 очков, обеспечили седьмое место в общей турнирной таблице и первую позицию в группе «Б», а также оказались недосягаемыми как раз для «Звезды», имеющей в активе 24 балла. 

Накануне, 28 марта, определился соперник команды Евгения Дмитриева по четвертьфиналу - динамовки на этой стадии встретятся с действующим чемпионом России - столичным ЦСКА. Это стало понятно после того, как лидирующий в турнире «Ростов-Дон» обыграл дома новороссийскую «Черноморочку» (27:24) и обеспечил себе первое место в группе «А». Таким образом, дончанки в первом раунде плей-офф сыграют со «Звездой», а «Динамо» с занявшим вторую строчку армейским клубом. Матчи четвертьфинала пройдут в конце апреля. В первой игре бело-голубые примут ЦСКА в Волгограде, а через несколько дней вторая встреча состоится в Москве.

В нынешнем сезоне «Динамо-Синара» и «Звезда» провели три очных поединка, два из которых завершились со счетом 22:22 и 32:31 в пользу бело-голубых в Волгограде. Третья встреча между соперниками, состоявшаяся 25 февраля в Звенигороде, ознаменовалась победой подмосковного коллектива - 30:26. Хоть в четвертом матче соперники и лишены уже турнирной мотивации, но вполне вероятно, что очередная встреча команд снова получится напряженной и с непредсказуемым исходом. 

Отметим, после сегодняшнего противостояния для бело-голубых наступит пауза в чемпионате, связанная с играми национальных сборных. С 11 по 13 апреля в Волгограде пройдет международный «Кубок Победы», в котором за главную национальную команды страны сыграют три динамовки - Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина. Кроме того, поборется за победу на соревнованиях и молодежная сборная России, которую возглавляет известная в прошлом волгоградская гандболистка, олимпийская чемпионка и главный тренер «Звезды» - Ольга Акопян.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/V102.RU (архив)

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