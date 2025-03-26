Спорт

Три гандболистки «Динамо-Синары» сыграют за сборную России на турнире в Волгограде

Спорт 26.03.2025 19:12
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26.03.2025 19:12


Три гандболистки «Динамо-Синары» - Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина сегодня, 26 марта, вошли в заявку женской сборной России на международный турнир «Кубок Победы», посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Соревнования с участием сборных России и Беларуси, а также российской молодежной команды до 19 лет пройдут в Волгограде на «Динамо Арене» с 11 по 13 апреля, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию гандбола России.

Отметим, главную национальную команду России и молодежку до 19 лет возглавляют известные в прошлом волгоградские гандболистки - Людмила Бодниева и Ольга Акопян. Каждой команде в ходе турнира предстоит сыграть по два матча. Откроют «Кубок Победы» в главном поединке соревнований основные сборные России и Беларуси 11 апреля в 19-00 ч. На следующий день в 13-00 ч. встретятся главная и молодежная сборные России. 13 апреля в заключительной игре в 14-00 ч. наша молодежка сразится с соперницами из Беларуси.

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Состав главной женской сборной России на «Кубок Победы» насчитывает 20 гандболисток. Вместе с Васильевой, Долматовой и Шкитиной в заявку вошли бывшие игроки волгоградского «Динамо»: Антонина Санталова и Юлия Козаченко, в данный момент выступающие за столичный ЦСКА, а также воспитанница волгоградской школы гандбола Дарья Стаценко, сейчас представляющая «Ростов-Дон».

Полная заявка сборной России, опубликованная на сайте ФГР, выглядит следующим образом:

Вратари: Анастасия Казьменко («Ростов-Дон»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Рябцева («Астраханочка).

Левые крайние: Софья Васильева («Динамо-Синара»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Юлия Козаченко (ЦСКА).
Правые крайние: Анна Кайнарова («Астраханочка»), Валерия Собкало (ЦСКА), Анастасия Шкитина («Динамо-Синара»).
Линейные: Анастасия Илларионова, Виктория Шамановская (обе – ЦСКА), Варвара Юрьева («Астраханочка»).
Правые полусредние: Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Санталова, Ольга Явон (обе – ЦСКА).
Левые полусредние: Юлия Бабенко, Дарья Стаценко (обе – «Ростов-Дон»), Наталья Никитина («Черноморочка»).
Разыгрывающие: Екатерина Долматова («Динамо-Синара»), Карина Сабирова (ЦСКА).

18-летняя Варвара Семина, в прошлом сезоне также выступавшая за «Динамо-Синару» и сейчас защищающая цвета ЦСКА, попадет в состав молодежной сборной России, который будет опубликован позднее.

Главная национальная команда страны 5 апреля соберется на базе в подмосковном Новогорске на учебно-тренировочный сбор, а уже 10 апреля наша сборная прилетит в Волгоград, где продолжит подготовку к матчам «Кубка Победы» на «Динамо Арене» (ул. Новороссийская, д.2).

Главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева в интервью пресс-службе Федерации гандбола России отметила, что Волгоград заслужил проведение международных гандбольных матчей на «Динамо Арене». 

- Я очень рада, что мы сыграем в моем родном городе! Не понаслышке знаю, как в Волгограде любят гандбол. Он заслужил принимать турнир высокого уровня. Матчи пройдут на новой «Динамо Арене», где мне уже доводилось присутствовать на играх «Динамо-Синары». Там очень уютно и комфортно, и я рада, что появилась такая возможность провести там матчи с участием национальных сборных! - заявила Людмила Бодниева.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU (архив)

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