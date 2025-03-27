Спорт

Два игрока «Динамо-Синары» выступят за молодежную сборную России на «Кубке Победы»

Спорт 27.03.2025 20:31
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27.03.2025 20:31


Гандболистки системы волгоградского «Динамо-Синары» - 18-летняя Арина Прокофьева и 17-летняя Валентина Минченко сегодня, 27 марта, вошли в заявку молодежной сборной России на международный «Кубок Победы», посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Соревнования с участием основных женских сборных России и Беларуси, а также российской молодежной команды до 19 лет пройдут в Волгограде на «Динамо Арене» с 11 по 13 апреля, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию гандбола России.

Откроют «Кубок Победы» в главном поединке соревнований основные сборные России и Беларуси 11 апреля в 19-00 ч. На следующий день в 13-00 ч. встретятся главная и молодежная сборные России. 13 апреля в заключительной игре в 14-00 ч. наша молодежка сразится с соперницами из Беларуси. Билеты на матчи международного турнира на «Динамо Арене» можно приобрести на сайте Kassir.ru.

Всего в состав молодежной сборной России вошла 21 гандболистка. Вместе с Прокофьевой и Минченко за молодежку в Волгограде выступит 18-летняя Варвара Сёмина - экс-игрок «Динамо-Синары», сейчас представляющая столичный ЦСКА.

Полная заявка молодежной сборной России U-19 на «Кубок Победы»:

Вратари: Дарья Гаврилова («ЦСКА-2-МССУОР №2»), Дарья Сёмина («Лада»), Анастасия Ясницкая («Ростов-Дон-2-УОР»).
Левые крайние: Алёна Баландина («Ростов-Дон»), Ярослава Попова («Звезда»), Арина Прокофьева («Динамо-Синара-2»).
Правые крайние: Валерия Бабина («Ростов-Дон-2-УОР»), Ева Захаренко (ЦСКА).
Линейные: Юлия Луганцева («Ростов-Дон-2-УОР»), Александра Промысленко («Кубань»).
Правые полусредние: Дарья Ерёмина, Мария Шмонина (обе – «Лада»), Юлия Зюрина («Луч»), Мария Платонова («ЦСКА-МССУОР №2»).
Левые полусредние: Арина Горн («Астраханочка»), Ангелина Жукова, Светлана Самохотина (обе – «Лада-2»), Варвара Сёмина (ЦСКА).
Разыгрывающие: Анастасия Благова («Лада-2»), Алёна Германова («ЦСКА-МССУОР №2»), Валентина Минченко («Динамо-Синара-2»).

Молодежная сборная России, которую возглавляет известная в прошлом волгоградская гандболистка и олимпийская чемпионка Ольга Акопян, 6 апреля соберется в подмосковном Новогорске для подготовки к соревнованиям, а 10-го числа команда отправится в Волгоград.

В интервью пресс-службе Федерации гандбола России Ольга Акопян прокомментировала выбор состава на «Кубок Победы».

- ​​​​​​​На этот сбор мы постарались собрать наиболее близкий к оптимальному состав. Многие наверняка сразу же обратят внимание на присутствие Варвары Сёминой. К такому решению мы пришли совместно с тренерским штабом главной национальной команды. Отталкивались от того, что в этот раз нам предстоят спарринги против взрослых сборных России и Беларуси, а потому для нас наличие Сёминой будет усилением. Рассчитываем на то, что сможем достойно проявить себя на фоне таких серьезных соперников. К тому же, мартовский сбор мы пропускали, так что не сомневаемся, что желания и стремления у игроков проявить себя будет предостаточно. 

- Наш тренерский штаб постоянно напоминает игрокам о том, что мы всегда прорабатываем варианты с поиском интересных соперников для очных матчей. Очень рады тому, что в этот раз нам выпала возможность проверить себя на фоне главных национальных команды России и Беларуси. Для девчонок это был приятный сюрприз и с мотивацией проблем точно не возникнет, - заявила главный тренер молодежной сборной России.

Кроме того, Ольга Акопян отметила значение проведения предстоящего международного турнира на волгоградской «Динамо Арене».

- Здорово и то, что этот турнир будет проходить в Волгограде, на новой арене. Матчи с участием национальных команд, проводимые в регионах, всегда находят отклик у местных болельщиков и выполняют важную миссию по популяризации нашего вида спорта. Не забываем и о том, что турнир пройдет в преддверии столь важной даты как для всей страны, так и непосредственно для города – Дня Победы. В программу этой поездки мы запланировали для команды поход на Мамаев курган, чтобы у девчонок была возможность ознакомиться с историей и отдать дань уважения тем, кто защищал нашу Родину, - рассказала Акопян. 

Напомним, накануне, 26 марта, был опубликован состав главной женской сборной России на «Кубок Победы».

Фото: Федерация гандбола России

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